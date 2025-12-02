Very Mobile e il Black Friday: 200GB in 5G a 5,99€ e due mesi gratis

Very Mobile ha deciso di sorprendere ancora una volta il mercato mobile low-cost con una delle sue offerte più aggressive degli ultimi mesi, pensata per il Black Friday 2025 e rivolta a chi sta valutando la portabilità del numero. La promozione, denominata Very 5,99 Promo Meta, non compare direttamente sulla home page dell’operatore, motivo per cui molti la definiscono “offerta nascosta”, ma è accessibile tramite campagne social dedicate oppure attraverso la pagina promozionale che permette di riscattare un codice coupon personalizzato.

Il pacchetto risulta particolarmente competitivo perché include 200GB in 5G Full Speed, minuti illimitati, SMS illimitati e due mensilità gratuite, tutto a 5,99 euro al mese. La connessione è basata sulla rete WindTre, con velocità in grado di raggiungere 2Gbps in download e 200 Mbps in upload, un dettaglio che rende l’offerta una delle più complete nel mercato degli operatori virtuali. Oltre ai servizi di base, la proposta integra VoLTE, Wi-Fi Calling, hotspot, avvisi “Ti ho Cercato” e RingMe senza costi aggiuntivi.

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Very Mobile: alternative per i clienti WindTre e programma “Porta un amico” ancora attivo

L’attivazione avviene interamente online, con SIM inclusa e costo iniziale pari a zero, e può essere richiesta anche in formato eSIM. L’utente dovrà semplicemente inserire il proprio indirizzo email, selezionare il gestore di provenienza dal menù dedicato e ottenere il codice da utilizzare sul sito Very o nei punti vendita fisici. Per quanto riguarda l’uso all’estero, nel roaming UE sono disponibili 7,60GB utilizzabili senza costi extra, mentre il bundle nazionale da 200GB resta valido solo in Italia. La scelta di affiancare due mensilità gratuite, applicate al secondo e al terzo rinnovo, rende la proposta ancora più attraente.

Chi proviene da WindTre non può attivare la Very 5,99 Promo Meta, poiché l’operatore riserva ai clienti della casa madre una soluzione alternativa denominata Very Social. Questa opzione include minuti e SMS illimitati insieme a 350GB in 5G Full Speed, al prezzo di 8,99 euro al mese, seppur priva delle mensilità gratuite previste dall’offerta Meta. Anche in questo caso non vi sono limitazioni di banda, e la velocità di navigazione coincide con le massime performance della rete WindTre.

In contemporanea a tutto ciò continua anche il programma “Porta un amico in Very”, che permette ai clienti di ottenere fino a 100 euro in ricariche omaggio invitando nuovi utenti a passare all’operatore, un’iniziativa utile per chi vuole abbattere ulteriormente i costi mensili.