Very Mobile, arriva il 5G Full Speed con queste offerte

Si tratta di giorni di novità in casa dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Quest’ultimo, infatti, ha da poco apportato alcune modifiche al suo catalogo. L’operatore, in particolare, ha deciso di lasciare gli utenti senza parole, introducendo la possibilità di navigare con il 5G Full Speed con tutte le sue offerte con un costo pari o superiore a 6,99 euro al mese.

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Very Mobile, arriva la navigazione con il 5G Full Speed anche con le altre offerte

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco esteso la navigazione con il 5G Full Speed ad altre sue offerte mobile. Come già accennato in apertura, infatti, ora potranno sfruttare questa connettività per navigare alla massima velocità tutti i clienti che attiveranno le offerte dal costo di partenza di 6,99 euro al mese. Fino ad ora, invece, questo era possibile soltanto con le offerte con un costo di partenza di 9,99 euro al mese.

Una di queste offerte con cui ora è possibile navigare con il 5G Full Speed di Very Mobile è quella denominata Very 6,99 MNP. Quest’ultima, in particolare, prevede un bundle davvero sorprendente. Sono infatti inclusi ogni mese addirittura fino a 200 GB di traffico dati. L’offerta in questione include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Il costo, come suggerisce il nome, è di appena 6,99 euro al mese. A partire dalla giornata del 5 dicembre 2025, poi, l’operatore virtuale ha inoltre deciso di proporre gratuitamente il costo del primo rinnovo. In questo modo, spendendo il costo di 6,99 euro, gli utenti potranno inizialmente sfruttare ben due mesi di offerta.

Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, però, potranno ricevere un mese omaggio con questa offerta mobile attivandola nei negozi autorizzati i clienti che attiveranno il metodo di pagamento di ricarica automatica.