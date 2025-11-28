Valve: non ci saranno sconti sul prezzo di Steam Machine

Di recente Valve ha letteralmente scosso il mercato del gaming grazie all’annuncio ufficiale del suo prossimo prodotto dedicato al mondo dei videogiochi, stiamo parlando ovviamente di Steam Machine che punta a rendere l’azienda competitiva all’interno del mercato dedicato ai prodotti da salotto dopo il primo tentativo fatto nel 2017 che però si è rivelato un buco nell’acqua.

La società adesso forte dell’esperienza acquisita grazie a Steam deck, ha intenzione di riprovarci proponendo alla community di un prodotto che sembra decisamente più maturo sia come caratteristiche che come concetto, ovviamente dopo l’annuncio tutte le attenzioni della community si stanno concentrando su un elemento che sicuramente farà la differenza sotto vari punti di vista, stiamo parlando del prezzo, quest’ultimo infatti non è stato dichiarato dall’azienda che ha preferito mantenere un alone di mistero su esso.

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In linea col mondo PC

Recenti dichiarazioni da parte di alcuni portavoci della società lasciano pensare che il prezzo del prodotto in questione sarà allineato con i prodotti presenti nel mercato PC, nello specifico parliamo di pc con caratteristiche tecniche simili dunque chi si aspettava di acquistare Steam Machine ad un prezzo di circa 500 €, quello per portarsi a casa una console da salotto di ultima generazione, resterà deluso, il prodotto infatti avrà un prezzo paragonabile a quello di un pc di fascia medio alta, che rispecchi le caratteristiche per l’appunto di Steam Machine: CPU semi-custom AMD Zen 4 (6 core/12 thread) e una GPU RDNA3 con 28 CU, affiancate da 16GB di RAM DDR5 e 8GB di VRAM GDDR6.

Recenti dichiarazioni della società spiegano che a giustificare un prezzo che porti l’utente a scegliere il loro prodotto piuttosto che un normale personal computer ci saranno alcune caratteristiche decisamente d’eccezione proprie del prodotto di Valve, un esempio sono le particolari antenne Wi-Fi che consentiranno una ricezione a dir poco perfetta in ogni punto della casa insieme a ricevitori Bluetooth che consentiranno di utilizzare qualsiasi tipo di controller fino a un massimo di quattro.