USA, nuovo accordo per lo sviluppo delle batterie al sodio-ion

Negli USA è stato firmato un accordo tra Peak Energy e Jupiter Power per la fornitura di sistemi a batterie al sodio-ion per una capacità complessiva di 4,75 GWh. Le batterie agli ioni di sodio saranno fondamentali per sostituire le ormai diffuse batterie agli ioni di litio. Questo accordo risulta molto interessante soprattutto per l’ elevata quantità di energia che si produrrà con il nuovo sistema. L’ annuncio proveniente dagli USA dell’ enorme quantità di energia prodotta da questa tecnologia è molto importante dato che le batterie agli ioni di sodio erano ancora in fase di studi e di ricerca. Con questo accordo si aprono nuove strade per migliorare l’ efficienza delle batterie e soprattutto per una qualità migliorata rispetto alle batterie al litio.

L’ accordo stillato tra le due società varrà dal 2027 fino al 2030 con una prima consegna di 720 MWh di energia nel 2027. Un’ accordo questo che potrebbe superare i 500 milioni di euro come prezzo di realizzazione. Questo dimostra la piena fiducia in sistemi innovativi che portano a soluzioni migliori rispetto ai modelli attuali. Il sistema sarà fondamentale per contribuire all’ indipendenza dalle batterie al litio e tentare nuove strade con materiali meno costosi e facilmente reperibili. Il sistema potrebbe garantire una copertura su larga scala in modo da migliorare l’ efficienza della rete globale.

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USA, accordo apre nuove strade verso le batterie agli ioni di sodio

La caratteristica che ha spinto Jupiter Power a scegliere questa tecnologia è la necessità di non dover realizzare un sistema di raffreddamento per le nuove batterie. Infatti quest’ ultime richiedono molta meno energia ausiliaria, fino al 97% in meno. Questo garantisce costi minori e un’ efficienza migliora in rapporto alla quantità di energia che si produce. Le celle al sodio garantiscono inoltre un decadimento prestazionale più lento rispetto ai sistemi agli ioni di litio, fino al 30% calcolato su 20 anni. Aspetto fondamentale che eviterà la pratica comune della riespansione degli impianti, come nel caso delle batterie agli ioni di litio. Con quest’ accordo le batterie al sodio non rimarranno un obiettivo lontano, ma verranno implementate nei sistemi moderni. Questo garantirà efficienza e soprattutto efficacia nella produzione di energia.

Il sistema di accumulo basato su batterie agli ioni di sodio potrà generare energia sufficiente per alimentare tutti i grandi utilizzatori di rete tra cui gli elaboratori di AI o grandi sistemi che utilizzano molta energia.