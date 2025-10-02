Batterie agli ioni di sodio: il 2026 segnerà la svolta

Negli ultimi anni si è parlato tantissimo di batterie agli ioni di litio, quelle che al momento alimentano smartphone, auto elettriche e dispositivi di ogni tipo. Ma qualcosa sta cambiando. Un tempo quelle agli ioni di litio erano la svolta, ma le nuove batterie agli ioni di sodio sono pronte a sostituirle e conquistare il primo posto. All’orizzonte c’è una tecnologia che promette di abbassare i costi e ridurre la dipendenza da materie prime difficili da reperire. E secondo molti analisti, il 2026 potrebbe essere davvero l’anno della loro consacrazione.

Il sodio è un elemento abbondante, presente praticamente ovunque, dal sale da cucina ai depositi naturali. Questo significa costi più bassi, catene di approvvigionamento meno rischiose e minore pressione geopolitica rispetto al litio, che oggi viene estratto in aree molto limitate del pianeta.

Dal laboratorio al mercato su larga scala: cosa cambia con le batterie al sodio

Fino a poco tempo fa, il problema principale del sodio era la densità energetica: le prime batterie erano meno potenti e ingombranti rispetto a quelle al litio. Oggi però le cose stanno evolvendo rapidamente. Nuovi materiali catodici e processi di produzione innovativi stanno portando il sodio a livelli sempre più vicini al litio, con in più vantaggi notevoli in termini di sicurezza e durata.

Non è un caso che diversi colossi in diversi settori, soprattutto in Asia, abbiano già annunciato linee di produzione dedicate. Il settore automobilistico guarda con interesse alle nuove batterie, una batteria più economica e resistente alle basse temperature fa gola e potrebbe rappresentare un enorme passo avanti, soprattutto per i modelli entry-level delle auto elettriche. Ma non solo: anche il mondo dello stoccaggio di energia rinnovabile vede nel sodio una soluzione perfetta per bilanciare l’intermittenza dei sistemi eolico e solare.

Il 2026, secondo gli osservatori, sarà il punto di svolta: i primi prodotti di massa arriveranno sul mercato e inizieranno a far concorrenza diretta al litio. Non si tratta ancora di sostituirlo del tutto, ma di affiancarlo, aprendo nuove possibilità e riducendo la dipendenza da una sola tecnologia.