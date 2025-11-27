Unieuro: OFFERTE Black Friday per il gaming in un volantino SPECIALE

In questo Black Friday, Unieuro punta su un assortimento che include le più recenti console, controller e dispositivi di realtà virtuale, oltre a giochi e custodie pensate per proteggere e migliorare la fruizione di ogni dispositivo. Ogni prodotto proposto nello store offre ciò che si può cercare, dando non solo un prezzo ottimo e scontato, ma anche funzionalità top e qualità massima. Con queste offerte, dato che ce ne sono così tante, è possibile acquistare risparmiando e trovare con esattezza ciò che si sta cercando, il device giusto con le caratteristiche fatte apposta per voi. Vedrete che costi e vedrete quanta tecnologia!

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Le offerte shock di Unieuro

Tra le promozioni più interessanti, spicca la Sony PlayStation 5 Digital Edition 825 GB Wi-Fi a 349 euro, perfetta per chi desidera un accesso immediato al mondo digitale. Per accompagnarla, il Sony Controller wireless DualSense V2 è inoltre disponibile a 54,99 euro, garantendo precisione e comfort. Se preferite la versione classica, la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi Nero si trova a 449 euro, ideale per chi desidera più memoria. Per gli appassionati di Nintendo, Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch è proposto a 58,99 euro, mentre Just Dance 2026 per Nintendo Switch è disponibile a 29,99 euro, perfetto per divertirsi in compagnia.

Tra gli accessori, Nintendo 10015104 custodia per console portatile Custodia rigida Nero si trova a 24,99 euro, e i Nintendo Joy-Con 2 Nero, Blu, Rosso Bluetooth Joystick Analogico/Digitale Nintendo Switch 2 sono disponibili a 89,99 euro.Chi vuole sperimentare la realtà virtuale può scegliere i Sony PlayStation VR2 Occhiali immersivi FPV a 399,90 euro, mentre chi cerca la massima libertà di gioco remoto può affidarsi al Sony Playstation Portal Remote-Player Lettore remoto a 199,99 euro. Ogni offerta è pensata per consentire a voi di vivere esperienze di gioco complete e adatte a ogni esigenza, approfittando dei prezzi esclusivi del Black Friday Unieuro.