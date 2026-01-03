Un e-ink moderno e fluido: TCL porta carta e penna nel digitale

Quando si parla di tablet, ormai siamo abituati a dispositivi sempre più potenti, luminosi e veloci, ma anche sempre più stancanti per gli occhi. TCL, con il nuovo Note A1 NXTPAPER, sembra voler cambiare proprio questo equilibrio, provando a rispondere a una domanda che molti si fanno da tempo: è possibile avere uno schermo a colori, fluido e moderno, che però non dia quella sensazione di affaticamento tipica dei display tradizionali? La risposta, almeno nelle intenzioni dell’azienda, arriverà nei primi mesi del 2026, con un lancio che passerà prima da Kickstarter.

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TCL Note A1 NXTPAPER: il tablet a colori che riduce la fatica visiva

Il TCL Note A1 NXTPAPER non nasce come un tablet “per tutti”, ma come uno strumento pensato soprattutto per chi legge, scrive, prende appunti, disegna idee o lavora a lungo sui documenti. Studenti e professionisti sono chiaramente il pubblico di riferimento, soprattutto quelli che guardano con interesse ai dispositivi e-ink ma non vogliono rinunciare al colore, alla velocità e alla flessibilità di Android. L’idea è quella di avvicinarsi il più possibile alla sensazione della carta, senza però chiudersi in un ecosistema limitato.

Il cuore di questa esperienza è ovviamente lo schermo NXTPAPER da 11,5 pollici. TCL insiste molto sul concetto di “paper-like”, e non solo come slogan. La superficie opaca, il formato 3:2 più adatto ai documenti e la gestione dei riflessi puntano a rendere la lettura più naturale, quasi riposante. La cosa interessante è che, a differenza dei classici e-ink, qui non si rinuncia alla fluidità: il refresh rate arriva a 120 Hz, i colori sono pieni e la risoluzione è più che adeguata per lavorare e consumare contenuti. È un compromesso che cerca di prendere il meglio da due mondi che finora sono sempre rimasti separati.

Anche la scrittura gioca un ruolo centrale. Il pennino T-Pen Pro promette una latenza praticamente impercettibile, e l’obiettivo è far dimenticare la distanza tra mano e schermo. TCL parla apertamente di un’esperienza che ricorda carta e penna, supportata da certificazioni pensate per ridurre sfarfallii, luce blu e riflessi. Tutto ruota attorno all’idea di poter passare ore a leggere o scrivere senza quella stanchezza agli occhi che spesso arriva molto prima della fine della giornata.

Dal punto di vista delle prestazioni, il tablet non cerca di impressionare con numeri estremi, ma punta a un equilibrio sensato. Il processore MediaTek, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, è pensato per garantire fluidità nell’uso quotidiano, nella gestione delle app e nel multitasking. La fotocamera posteriore, più che per fare foto artistiche, sembra pensata per scansionare documenti e appunti, rafforzando l’idea di uno strumento di lavoro e studio.

TCL punta a rivoluzionare lettura e appunti grazie anche all’intelligenza artificiale

Un altro tassello importante è l’intelligenza artificiale. TCL vuole integrare strumenti che aiutino a sistemare la scrittura a mano, trascrivere riunioni, riassumere testi e persino tradurre in tempo reale. Non è solo una questione di tecnologia, ma di tempo risparmiato, soprattutto per chi prende appunti durante lezioni o meeting e poi deve rimettere ordine.

Il TCL Note A1 NXTPAPER arriverà su Kickstarter a fine febbraio 2026, con un prezzo di partenza intorno ai 419 dollari. Non è un dispositivo economico, ma nemmeno fuori scala rispetto a ciò che promette. Se manterrà davvero l’equilibrio tra comfort visivo, produttività e flessibilità, potrebbe ritagliarsi uno spazio interessante in un mercato che, da tempo, aspettava qualcosa di un po’ diverso.