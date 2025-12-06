Un albero di Natale accende New York grazie a una lettiera smart

New York si prepara a celebrare le feste con un’idea che supera ogni fantasia. Petlibro ha presentato “Lit By Sh*t”, un enorme albero digitale alto ventitré metri che si illumina grazie ai dati prodotti da una lettiera smart. L’installazione verrà accesa dal 10 al 16 dicembre all’incrocio tra la 6th Avenue e Waverly Place, vicino a Washington Square Park. Il funzionamento è sorprendente e anche divertente. Ogni utilizzo della lettiera Luma da parte di un gatto attiva uno degli ornamenti luminosi dell’albero.

La tecnologia si basa su un sistema di intelligenza artificiale creato dall’azienda per analizzare automaticamente ciò che solitamente i proprietari preferirebbero non osservare. Luma registra quantità, frequenza e caratteristiche dei rifiuti del felino offrendo un quadro dettagliato delle sue abitudini quotidiane. Il CEO York Wu descrive il progetto come un modo giocoso per mostrare le possibilità dell’IA nell’ambito del benessere animale. L’albero diventa così il simbolo di un Natale all’insegna della creatività e della tecnologia. La combinazione tra dati reali e illuminazione artistica trasforma un gesto ordinario in una brillante celebrazione urbana. I passanti assisteranno quindi a un’installazione che mescola cura domestica e spettacolo metropolitano, con un pizzico di ironia molto newyorkese.

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Lettiera smart: creatività, tecnologia e solidarietà nella stessa iniziativa

L’obiettivo di Petlibro non è soltanto stupire, ma anche promuovere attenzione verso la salute dei gatti. L’iniziativa sostiene infatti EveryCat Health Foundation, una realtà no profit interamente dedicata alla ricerca felina. L’azienda ha già effettuato una donazione iniziale di 22222 dollari e invita cittadini e turisti a contribuire durante il periodo dell’installazione.

La campagna permette di unire spettacolo e sensibilizzazione in uno degli angoli più vivaci della città. La scelta di integrare una causa benefica rafforza il messaggio alla base del progetto. Luma non si limita a raccogliere dati, ma contribuisce a migliorare l’attenzione verso il benessere degli animali domestici. Il sistema offre informazioni preziose che aiutano i proprietari a intervenire con tempestività in caso di cambiamenti nelle abitudini del proprio gatto. La magia natalizia si unisce così a un intento concreto. Chi non potrà assistere di persona potrà seguire le immagini sui canali social di Petlibro. La condivisione online permetterà a tutti di scoprire un albero unico nel suo genere. L’iniziativa si presenta come un piccolo manifesto dell’innovazione quotidiana applicata alla vita urbana.