UFO Pentagono: triangolo nero a 2.900 km/h nel nuovo rapporto

Un oggetto triangolare nero capace di sfrecciare a 2.900 km/h è il protagonista dell’ultimo rapporto sugli UFO reso pubblico dal Pentagono, un documento che si aggiunge alla lunga serie di carte inedite emerse negli ultimi tempi. Il dato sulla velocità basta, da solo, a spiegare perché il caso stia attirando tanta attenzione.

La pubblicazione arriva in una fase in cui i documenti inediti dedicati ai presunti avvistamenti continuano a moltiplicarsi. Non si tratta di episodi isolati ma di un flusso costante di segnalazioni che, un po’ alla volta, esce dagli archivi e diventa consultabile. Ogni nuovo fascicolo riaccende inevitabilmente la curiosità di chi segue la materia e il fenomeno, almeno per ora, non accenna a rallentare.

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Da UFO a UAP, perché il nome conta

Negli ultimi anni gli addetti ai lavori preferiscono parlare di UAP invece che di UFO. Non è un semplice capriccio lessicale. La vecchia sigla indicava oggetti volanti non identificati, mentre la nuova fa riferimento a fenomeni aerei sconosciuti, una definizione molto più ampia. Il punto sta proprio qui, perché non tutto ciò che viene osservato in cielo deve per forza essere un oggetto e non tutto ciò che sembra volare lo fa nel senso classico del termine.

Spostare l’accento dall’oggetto al fenomeno cambia parecchio le cose. Allarga il ventaglio delle ipotesi possibili e permette di classificare episodi che con l’etichetta tradizionale sarebbero rimasti ai margini. Sulla carta può sembrare una sfumatura sottile, quasi una questione da vocabolario. Nella pratica, invece, apre molte più strade a chi deve analizzare e catalogare le segnalazioni.

Avvistamenti vicino alle basi e testimoni esperti

Tra tutte le segnalazioni, quelle che più alimentano interrogativi riguardano gli avvistamenti nei pressi delle installazioni militari americane. Il motivo è abbastanza intuitivo. Si parla di aree sensibili e sorvegliate, dove la presenza di qualcosa di non identificato non può essere liquidata con un’alzata di spalle. Ed è qui che la questione smette di essere roba da appassionati e acquista un peso decisamente diverso.

A contare ancora di più è l’identità di chi racconta questi episodi. Spesso a descriverli sono professionisti abituati a osservare velivoli e tecnologie aeronautiche, persone che per mestiere sanno distinguere un aereo da un elicottero o da un drone. Quando sono proprio loro ad ammettere di non riuscire a dare un nome a ciò che hanno visto, il quadro diventa molto più difficile da archiviare come semplice svista.

Il triangolo nero descritto nel rapporto

L’ultimo caso finito sotto i riflettori è quello del misterioso oggetto triangolare nero descritto nel documento diffuso dal Pentagono. Una forma geometrica netta, un colore scuro e soprattutto una velocità di circa 2.900 km/h, un valore che lo colloca parecchio lontano da ciò che ci si aspetta di veder attraversare il cielo in condizioni ordinarie.

È un dettaglio che racconta molto. Qualcosa capace di muoversi a quel ritmo difficilmente passa inosservato e la sua comparsa vicino a siti militari rientra esattamente nella categoria di episodi che continuano a sollevare domande. Il rapporto che lo riguarda è stato reso pubblico di recente e va ad aggiungersi al crescente archivio di documenti sugli UAP che, negli ultimi anni, stanno uscendo allo scoperto uno dopo l’altro.

Fonte: TecnoAndroid