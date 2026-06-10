Tumore al pancreas, la nuova molecola che raddoppia la sopravvivenza

Una nuova scoperta riguarderebbe il tanto temuto tumore al pancreas. Si tratta di una molecola che ha mostrato dati capaci di far alzare in piedi una platea di oncologi, e non è un’esagerazione. Al congresso ASCO 2026 di Chicago è stato presentato qualcosa che, numeri alla mano, potrebbe cambiare l’approccio a una delle forme di cancro più difficili da affrontare. Si parla di un farmaco che raddoppia la sopravvivenza, e quando si tratta di adenocarcinoma pancreatico metastatico, anche un piccolo passo avanti pesa parecchio.

Cosa è stato presentato al congresso ASCO 2026

Il punto di partenza è un dato che fa impressione: il tasso di sopravvivenza a cinque anni per l’adenocarcinoma pancreatico metastatico resta inchiodato intorno al 3%. Una percentuale bassissima, che da anni non si muove e che racconta meglio di tante parole quanto questa malattia sia spietata.

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In questo scenario è arrivato Brian Wolpin, oncologo del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, che ha presentato all’auditorium dell’American Society of Clinical Oncology i risultati del trial clinico di fase III RASolute 302. Dati pubblicati nello stesso momento sul New England Journal of Medicine, il che dà subito l’idea di quanto la comunità scientifica stia prendendo sul serio la cosa.

L’effetto sulla sala è stato evidente. Non capita spesso che una presentazione scientifica riesca a scuotere così tanto chi è abituato a leggere studi e statistiche tutti i giorni. Eppure i numeri legati a questa nuova molecola hanno avuto proprio questo impatto, perché in un campo dove i progressi arrivano col contagocce, raddoppiare la sopravvivenza è un risultato che fa rumore.

Perché questi dati contano davvero

Per capire la portata della scoperta serve tenere a mente il contesto. L’adenocarcinoma pancreatico metastatico è una delle forme tumorali con la prognosi peggiore in assoluto. Le opzioni terapeutiche sono limitate e i margini di miglioramento, fino a oggi, erano stati minimi. Ecco perché parlare di una molecola in grado di cambiare le regole del gioco non è solo un titolo a effetto.

Il trial RASolute 302, condotto nella sua fase III, rappresenta lo stadio più avanzato della sperimentazione clinica, quello che precede l’eventuale approvazione e l’arrivo del farmaco nella pratica reale. Arrivare a presentare dati a questo livello, e per giunta su una rivista del calibro del New England Journal of Medicine, significa che il lavoro ha superato passaggi di verifica tutt’altro che banali.

La presentazione di Wolpin al congresso ASCO ha riacceso una speranza concreta in un ambito dove gli oncologi si trovano spesso a fare i conti con strumenti insufficienti. Per i pazienti con questa diagnosi, una terapia capace di allungare in modo significativo la sopravvivenza non è un dettaglio tecnico, ma può fare la differenza tra avere o non avere altro tempo.

I dati definiti storici dagli stessi addetti ai lavori riguardano proprio questo: una molecola che entra in una battaglia da sempre in salita e mostra di poter spostare l’ago della bilancia. Resta il fatto che, partendo da un tasso di sopravvivenza a cinque anni così basso, ogni miglioramento misurabile ha un peso enorme sul piano clinico e umano.