Truffa imprevedibile: Natale diventa pericoloso con questo messaggio che gira in chat

Una truffa può rivelarsi davvero pericolosa soprattutto quando arriva in maniera subdola tramite email. Quello che sta succedendo in queste ore ha degli incredibile, con più utenti purtroppo caduti nella morsa di un inganno che vuole dati e soldi. In basso ci sono due messaggi truffa, due veri inganni molto pericolosi.

Con la nuova truffa che sta girando in queste ore gli utenti potrebbero perdere soldi dal loro conto corrente

“Cosa ne pensi del sesso senza impegno?

Per me è normale, non c’è niente di male.

Sto cercando un partner sessuale permanente che mi soddisfi nel quotidiano.

Se non ti dispiace, allora ignora il mio post.

E se ti stai chiedendo chi sono e che aspetto ho.

Aspetterò la notifica nel mio profilo: Love_Maribel-548

Aggiungimi come amico e scrivimi che lo vuoi con me!

Ti aspetterò!

Con affetto, Maribel“.

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C’è anche un altro messaggio che ripercorre più o meno le stesse impronte della truffa appena vista qui in alto, sempre con lo stesso scopo: fregare gli utenti. Ecco il testo completo:

“Ciao, guardandoti, ho capito che stavo solo cercando una piccola avventura con te!

Si, sono sposato. Ad essere onesti, il marito non proibisce nuove conoscenze con gli uomini.

Ecco il mio profilo Profil Ti invito qui, ci sono molte foto per te e puoi scrivere nei messaggi privati.

Grazie, e presto ti manderemo un messaggio, stallone arrapato, giusto?

Dall’esterno può sembrare che io sia una ragazza molto modesta, ma quando mi vedi al lavoro, tutto va subito a posto.

Amo la libertà in tutto, e anche la vita con un uomo non mi impedisce di cercare avventure amorose. Sei disposto ad accettare la mia offerta?

Se siete interessati, sarei felice di parlarne. Il mio profilo su un sito di incontri Carlee-candy0.

Devi solo registrarti per entrare nella mia chat.

Sto aspettando la tua decisione.”