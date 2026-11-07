Truffa animali smarriti con l’IA: l’allarme della polizia USA

Una nuova truffa degli animali smarriti costruita con l’intelligenza artificiale ha superato i confini nazionali e ha spinto la polizia statunitense a lanciare un avvertimento pubblico. Il meccanismo è tanto semplice quanto crudele. Colpisce persone che hanno appena perso il proprio cane o il proprio gatto, cioè proprio nel momento in cui sono più vulnerabili e disposte a credere a qualsiasi buona notizia.

Lo schema parte sempre allo stesso modo. Dopo la scomparsa di un animale domestico, i proprietari iniziano a ricevere messaggi da sconosciuti che sostengono di averlo ritrovato. Non si tratta di semplici parole buttate lì. A queste comunicazioni vengono allegate delle fotografie, pensate per convincere chi le riceve che il proprio amico a quattro zampe sia davvero al sicuro da qualche parte.

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Come funziona la truffa degli animali scomparsi

Il punto di forza dei truffatori sta proprio nelle immagini. Una foto ha un peso enorme per chi sta cercando disperatamente il proprio animale, e l’uso dell’intelligenza artificiale rende questo raggiro molto più insidioso rispetto al passato. Un tempo bastava chiedere un dettaglio preciso o una prova concreta per smascherare un imbroglione. Oggi invece la tecnologia permette di produrre contenuti visivi credibili, capaci di ingannare anche chi conosce benissimo il proprio cane o il proprio gatto.

C’è poi un aspetto ancora più inquietante. In alcuni casi i messaggi non si limitano alla falsa promessa di un ritrovamento ma arrivano accompagnati da vere e proprie minacce. La dinamica, a quel punto, cambia completamente volto. Il proprietario non si trova più davanti a una persona che dice di voler aiutare ma a qualcuno che sfrutta la paura per esercitare pressione. È una leva emotiva fortissima, perché chi ama il proprio animale tende a reagire d’istinto pur di riaverlo indietro sano e salvo.

Un fenomeno che ha superato i confini

Quella che poteva sembrare una frode circoscritta a pochi episodi isolati si è trasformata in un fenomeno di portata internazionale. La diffusione oltre i confini di un singolo Paese dice molto sulla facilità con cui questo tipo di inganno può essere replicato. Gli annunci di animali smarriti vengono spesso pubblicati online, con foto, descrizioni e recapiti dei proprietari bene in vista. Proprio queste informazioni, condivise con le migliori intenzioni per ritrovare il proprio compagno, finiscono per diventare materiale prezioso nelle mani dei malintenzionati.

La combinazione tra annunci pubblici, strumenti di intelligenza artificiale sempre più accessibili e la disperazione di chi ha perso il proprio animale crea un terreno fertile per questa truffa degli animali smarriti. Ed è esattamente per questo motivo che le forze dell’ordine americane hanno deciso di intervenire. La polizia statunitense ha diffuso un avviso rivolto ai cittadini per metterli in guardia da questi messaggi, che arrivano corredati di immagini e talvolta di minacce dopo la scomparsa di un animale domestico.

Fonte: TecnoAndroid