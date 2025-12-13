TriFold, il pieghevole che sorprende ma rinuncia alla sua eredità Samsung

Il Galaxy Z TriFold rappresenta l’ultima scommessa di Samsung nel settore dei dispositivi pieghevoli. Il nuovo modello mostra un livello di maturità superiore rispetto ai primi esperimenti dell’azienda. La realizzazione appare più accurata e rivela un percorso tecnologico consolidato negli anni. La memoria corre ai problemi del primo Galaxy Fold, rinviato dopo le rotture del display emerse nei test reali. Il TriFold nasce invece con una struttura più affidabile e un approccio ingegneristico più rigoroso.

La costruzione a tre sezioni amplia le possibilità d’uso ma introduce anche limiti inattesi. Il più evidente riguarda la totale assenza della modalità Flex, storica caratteristica della gamma Fold. La struttura del TriFold non consente una posizione intermedia stabile tra apertura totale e chiusura completa. Questa caratteristica impedisce alla One UI di adattarsi a configurazioni ibride, come avviene invece nei modelli a due pannelli. La modalità Flex divide la schermata in due aree quando il telefono resta aperto a 90 gradi. Nel TriFold ciò non è possibile, anche se teoricamente un pannello potrebbe fungere da piccola tastiera. Samsung però non ha introdotto questa opzione, probabilmente per ragioni legate alla stabilità dell’appoggio. Il peso risulterebbe sbilanciato e servirebbe un supporto esterno troppo invasivo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Nel nuovo TriFold ci sono compromessi inevitabili in un formato ancora da definire

La rinuncia alla modalità Flex deriva direttamente dal meccanismo scelto da Samsung per il nuovo sistema di piega. Altri marchi hanno tentato soluzioni più duttili, come nel caso del Mate XT Ultimate. Quel modello offre più configurazioni ma perde solidità e resistenza. Ogni scelta impone compromessi e nessuna soluzione appare perfetta. Il TriFold privilegia la robustezza e propone due modalità principali: utilizzo a schermo singolo oppure apertura totale con esperienza vicina a quella di un tablet.

Questo approccio limita la libertà d’uso ma garantisce maggiore stabilità. Il Fold tradizionale invece offre posizioni intermedie, sebbene presenti uno schermo interno quasi quadrato che non piace a tutti. La discussione resta aperta e riguarda ciò che gli utenti considerano davvero prioritario. La flessibilità operativa può valere più della rigidità costruttiva. Oppure si può preferire un design più ampio e innovativo, ma meno versatile nell’uso quotidiano. La scelta finale dipende dalle esigenze personali e dal tipo di esperienza desiderata.