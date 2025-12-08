Tri-Fold: chi produrrà il prossimo modello?

Il panorama degli smartphone pieghevoli sta per arricchirsi di una novità significativa. In particolare, si parla di un nuovo dispositivo a doppia piega che promette di attirare l’attenzione soprattutto per il suo produttore. Si tratta, infatti, di Xiaomi che potrebbe entrare in tale segmento con il suo primo tri-fold. La conferma più recente arriva da una certificazione GSMA, in cui compare un dispositivo identificato dal numero di modello 2608BPX34C. Anche se la documentazione non contiene dettagli tecnici, gli esperti del settore ritengono che si tratta del nuovo “Xiaomi MIX TriFold”. Le voci su tale dispositivo circolano da circa un anno. L’azienda sembra aver lavorato al concept fin dal 2018, ma solo con il brevetto depositato a dicembre 2022 emergono indicazioni più precise sull’aspetto del dispositivo. Stando a quanto trapelato, il telefono dovrebbe includere un modulo fotografico orizzontale con tre sensori e uno schermo principale pieghevole verso l’interno.

Xiaomi a lavoro sul suo primo smartphone tri-fold?

Non è ancora chiaro se il MIX TriFold sarà distribuito a livello globale o se inizialmente sarà limitato ad alcuni mercati. In ogni caso, l’introduzione di un dispositivo con doppia piega rappresenterebbe un passo importante nella gamma del produttore. Confermando la sua capacità di anticipare le tendenze del settore e di proporre soluzioni che combinano design, funzionalità e innovazione tecnologica.

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A tal proposito, sembra che Xiaomi stia puntando anche su altri dispositivi. Oltre al modello tri-fold, sarebbero in lavorazione altri due dispositivi. Si tratta del dispositivo Xiaomi 17 Fold e lo Xiaomi MIX Flip 3. Le previsioni indicano che quest’ultimi potrebbero debuttare nel primo trimestre del 2026. Mentre il tri-fold potrebbe arrivare sul mercato solo nel terzo trimestre dello stesso anno.

L’arrivo di Xiaomi nel segmento dei tri-fold potrebbe, inoltre, intensificare la competizione tra i principali marchi di smartphone pieghevoli. Stimolando ulteriormente lo sviluppo di dispositivi sempre più versatili e performanti. Con il MIX TriFold, il brand punta a ridefinire le aspettative degli utenti su cosa può offrire un telefono flessibile.