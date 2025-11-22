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Toyota cambia strategia: le nuove auto avranno un ciclo di vita di 9 anni

Toyota rivoluziona la sua strategia: i nuovi modelli dureranno fino a 9 anni grazie ad aggiornamenti software e un approccio più sostenibile ai costi.

scritto da Manuel De Pandis 0 commenti 1 Minuti lettura
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Toyota cambia passo nella sua strategia industriale. Secondo un nuovo report di Nikkei Asia, il colosso giapponese ha deciso di allungare il ciclo di vita dei suoi modelli: dai tradizionali sette anni a nove anni complessivi, con un restyling intermedio. Un cambio di paradigma che riflette la trasformazione del settore automotive verso la digitalizzazione e l’evoluzione software-defined, dove l’auto diventa un prodotto aggiornabile nel tempo più che sostituibile.

Dall’hardware al software: la nuova filosofia Toyota

Tradizionalmente, ogni generazione di vettura Toyota viene rinnovata ogni sette anni, con un facelift intorno al quarto. L’obiettivo ora è ridurre la frequenza dei nuovi lanci e concentrarsi su aggiornamenti tecnologici continui, soprattutto via software. La casa di Nagoya punta sui cosiddetti “veicoli definiti dal software” — auto il cui valore e le cui funzioni evolvono nel tempo grazie a miglioramenti digitali, senza bisogno di sostituire l’hardware. Un approccio che permette di estendere la vita commerciale del modello, mantenendolo competitivo per quasi un decennio.

Il concetto è chiaro: aggiornare un sistema di assistenza alla guida o introdurre nuove modalità di gestione energetica tramite un semplice aggiornamento OTA (Over-The-Air) sarà più sostenibile, rapido e redditizio rispetto al lancio di un modello completamente nuovo.

Meno costi di sviluppo, più valore nel tempo

L’estensione del ciclo vita non è solo una scelta tecnologica, ma anche economica. Con meno modelli da progettare da zero, Toyota ridurrà i costi di ricerca e sviluppo e potrà concentrare le risorse su software, piattaforme modulari e motorizzazioni ibride o elettriche.

Allo stesso tempo, i veicoli manterranno meglio il proprio valore sul mercato dell’usato. Se un’auto riceve aggiornamenti funzionali nel corso degli anni, il suo ciclo di obsolescenza si allunga, e anche il valore residuo per i clienti e i rivenditori resta più alto. In parallelo, Toyota prevede di generare nuove fonti di ricavo post-vendita, legate proprio agli aggiornamenti software a pagamento o ai pacchetti opzionali scaricabili: una strategia già vista nel mondo tech e che ora entra stabilmente nell’automotive.

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