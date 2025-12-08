Toyota bZ3X: i numeri dicono che ha conquistato la Cina

Al momento in Europa di automobili Toyota elettriche se ne vedono poche, la società infatti non ha lanciato tanti modelli all’interno del mercato europeo dal momento che ha preferito giocare inizialmente in casa per capire come si sarebbe comportato il mercato e soprattutto gli utenti, sicuramente il mercato europeo delle automobili elettriche non è un trampolino facile dal momento che, come altre società stanno notando, il mercato non sta prendendo lo slancio che tutti si aspettavano al punto che grossi nomi stanno iniziando a chiedere all’Unione Europea di rinviare la scadenza fissata al 2035 per la messa al bando dei motori termici, per quanto riguarda però le auto elettriche di Toyota qualcosa molto presto potrebbe cambiare.

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Le vendite in Cina spingono

L’azienda giapponese si sta rendendo conto che le proprie vetture stanno andando bene e una in particolare all’interno del mercato cinese e sta ottenendo i risultati decisamente interessanti, stiamo parlando della Toyota bZ3X frutto della joint venture con GAC, il SUV elettrico infatti sta conquistando praticamente tutti grazie a caratteristiche di alto livello unito ad un prezzo super competitivo, al cambio parliamo infatti di 13.300 €.

La vettura in questione è stata pensata nello specifico per le giovani famiglie ed è stata lanciata lo scorso marzo, fin da subito a mostrato degli ottimi risultati dal momento che è riuscita a diventare in poco tempo la vettura straniera più venduta in Cina scalzando marchi di altissimo livello, infatti la società ha poco tempo fa aveva annunciato di aver superato quota 10.000 unità vendute per due mesi consecutivi e che le vendite continuavano a crescere al punto da raggiungere quota 62.000 unità totali.

Tutto questo lascia pensare che l’azienda potrebbe valutare un lancio anche in Europa sebbene vada sottolineato che la vettura appena descritta è stata pensata appositamente per il mercato cinese e dunque necessiterebbe di alcuni adattamenti per renderla omologabile anche in Europa, quindi allo stato attuale, un lancio nell’immediato e da escludere, ma in futuro sicuramente qualcosa potrebbe muoversi.