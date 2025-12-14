Torna in WindTre a dicembre con un’offerta vantaggiosa

Per queste festività natalizie, l’operatore telefonico italiano WindTre proporrà ad alcuni suoi ex clienti di tornare attivando un’offerta davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo all’offerta denominata WindTre GO Unlimited XXS 5G. Quest’ultima è una delle offerte più convenienti proposte dall’operatore, dato che ha un costo per il rinnovo estremamente contenuto pari a soli 4,99 euro al mese.

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WindTre, super offerta a basso costo per alcuni ex clienti da 4,99 euro al mese

Alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno tornare questo Natale attivando un’offerta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta nota con il nome di WindTre GO Unlimited XXS 5G. Quest’ultima, come già detto, ha un costo per il rinnovo estremamente basso pari ad appena 4,99 euro al mese.

Nonostante questo, il bundle messo a disposizione degli utenti include addirittura giga senza limiti. Questi si potranno utilizzare per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione alla massima velocità disponibile. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

Gli ex clienti interessati riceveranno una apposita comunicazione tramite sms da parte dell’operatore telefonico WindTre. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! GIGA illimitati alla massima velocita’ disponibile, 50 SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 23/12. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/gounlxxs5gecm”.

Gli ex clienti che torneranno con questa offerta non dovranno sostenere nè il costo di attivazione non il costo per la scheda sim. Tutti gli interessati potranno recarsi sia nei negozi fisici autorizzati sia sul sito ufficiale seguendo il link presente nel messaggio.

Si tratta di un’opportunità davvero unica per gli ex clienti dell’operatore telefonico WindTre.