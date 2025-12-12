Torna in Kena, offerta SHOCK con 200 GB e due mesi gratis

Per queste festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di tentare i suoi ex clienti a tornare con una nuova proposta di rilievo. L’operatore sta infatti proponendo la super offerta denominata Kena 5,99 Special Limited Edition 5G. Una delle cose più interessanti è però che l’operatore offrirà gratuitamente ben due mesi di rinnovo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Kena Mobile, offerta vantaggiosa per gli ex clienti, ecco i dettagli

Kena Mobile sta proponendo una nuova super offerta mobile ai suoi ex clienti selezionati. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta nota con il nome di Kena 5,99 Special Limited Edition 5G. Con questa offerta, al momento dell’attivazione gli ex clienti potranno usufruire non di uno ma addirittura di due mesi di rinnovo gratuiti. Tutto questo pagando il solo costo di 5,99 euro. L’operatore sta infatti proponendo gratuitamente anche il costo della scheda sim e il costo di attivazione.

È stata avviata da parte dell’operatore una nuova campagna sms, volta ad informare gli ex clienti selezionati. Stando a quanto riportato sul sito web mondomobileweb.it, questo è uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Imperdibile! Puoi tornare in KENA a 5,99E al mese (primi due mesi 0 euro) con 100 GB in 5G (+100 GB se attivi ricarica automatica), minuti illimitati e 200 SMS. Nessun costo per attivazione e SIM. E con la nuova eSIM entrare in KENA e’ ancora più semplice e veloce! Per aderire e verificare copertura 5G, costi e condizioni vai su kena.ly/tornainkena inserisci il codice univoco […] o vieni nei negozi KENA (kena.ly/negozi). Offerta valida fino al 28/12/2025”.

Con Kena 5,99 Special Limited Edition 5G, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G. Per gli utenti che sceglieranno il metodo di pagamento di ricarica automatica, gli utenti potranno anche ricevere 100 GB di traffico dati extra.