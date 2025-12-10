Tomb Raider, il nuovo gioco dedicato a Lara Croft verrà svelato a breve

Il team di Crystal Dynamics ha annunciato l’arrivo di un nuovo titolo del franchise di Tomb Rider. Lara Croft si prepara a tornare da protagonista con un nuovo titolo che verrà svelato tra pochi giorni. Il primo contatto con il gioco si avrà più precisamente l’11 dicembre in occasione dell’evento The Game Awards 2025 che si terrà negli Stati Uniti. Per tutti coloro che fossero interessati a seguire la diretta dall’Italia, bisognerà collegarsi sui canali social dell’evento a partire dall’01:30 del 12 dicembre.

La conferma sul ritorno di Lara Croft e di Tomb raider arriva direttamente dall’account X ufficiale del franchise oltre che da Geoff Keighley, organizzatore e presentatore dei The Game Awards 2025. Nel post online si può leggere: “Ti è mancata? Tu le sei mancato! Come appena rivelato nel portale della mappa The Game Awards Vote su Fortnite, sintonizzati su @thegameawards l’11 dicembre per dare uno sguardo al futuro di uno dei franchise più iconici del gaming.”

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Lara Croft tornerà in un nuovo capitolo di Tomb Rider, l’annuncio del nuovo titolo è ormai imminente e non vediamo l’ora di scoprire i dettagli

Did you miss her? She missed you. 🔫 As just revealed in The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in to @thegameawards on December 11 for a look at the future of one of gaming's most iconic franchises @tombraider#TombRaider #Fortnite #TheGameAwards pic.twitter.com/IiN3jPQSkS — Tomb Raider (@tombraider) December 8, 2025

La saga di Tomb Rider è stata certificata dal Guinness World Records come quella più venduta in assoluto in ambito videoludico. Il ritorno di Lara Croft ha subito infiammato gli animi degli appassionati che non vedo l’ora di riprendere il controller in mano e immergersi in nuove avventure.

L’ultima avventura di Lara Croft è quella narrata in Shadow of the Tomb Raider del 2018. Questo capitolo è andato a concludere la trilogia reboot sviluppata da Edios Montréal in collaborazione con Crystal Dynamics.

Ad aprile 2022, la casa di sviluppo ha confermato di essere al lavoro su un nuovo titolo e che il gioco avrebbe rinunciato al proprio motore proprietario, il Foundation Engine, per passare all’Unreal Engine 5 di Epic. L’unica informazione di rilievo ricevuta da allora riguarda l’acquisizione dei diritti da parte di Amazon che pubblicherà il gioco attraverso Amazon Games e potrebbe lanciare nuovi film e serie TV tramite Prime Video, creando un ecosistema interconnesso tra i vari media.

Non resta che attendere maggiori dettagli che verranno svelati molto presto.