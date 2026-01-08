Tiscali proroga le promo Mobile 200 Giga e Mobile 300 Giga 5G

L’operatore telefonico Tiscali ha da poco prorogato la disponibilità di due super offerte mobile. Ci stiamo riferendo alle offerte denominate Tiscali Mobile 200 Giga e Tiscali Mobile 300 Giga 5G. Si tratta di offerte a basso costo che ora saranno disponibili fino a nuova comunicazione. Vediamo qui di seguito di che si tratta.
Tiscali proroga la disponibilità di due sue offerte a basso costo
È stata prorogata la disponibilità di ben due offerte mobile dell’operatore telefonico Tiscali. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte note con il nome di Tiscali Mobile 200 Giga e Tiscali Mobile 300 Giga 5G. Secondo quanto riportato ufficialmente, entrambe rimarranno a disposizione degli utenti fino a nuova comunicazione. Queste offerte includono ogni mese quanto segue.
- Tiscali Mobile 200 Giga: l’offerta include ogni mese un bunfle con fino a 200 GB di traffico dati. Questi sono validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, nel bundle sono compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese.
- Tiscali Mobile 300 Giga 5G: l’offerta include ogni mese un bunfle con fino a 300 GB di traffico dati. Questi sono validi per navigare con le nuove reti di quintagenerazione. Oltre a questo, nel bundle sono compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 8,99 euro al mese per i clienti che attiveranno un nuovo numero oppure per i clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Il costo sarà pari a 10,99 euro per chi proviene dagli operatori telefonici TIM e Kena.