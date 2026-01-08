Tiscali proroga le promo Mobile 200 Giga e Mobile 300 Giga 5G

L’operatore telefonico Tiscali ha da poco prorogato la disponibilità di due super offerte mobile. Ci stiamo riferendo alle offerte denominate Tiscali Mobile 200 Giga e Tiscali Mobile 300 Giga 5G. Si tratta di offerte a basso costo che ora saranno disponibili fino a nuova comunicazione. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

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Tiscali proroga la disponibilità di due sue offerte a basso costo

È stata prorogata la disponibilità di ben due offerte mobile dell’operatore telefonico Tiscali. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte note con il nome di Tiscali Mobile 200 Giga e Tiscali Mobile 300 Giga 5G. Secondo quanto riportato ufficialmente, entrambe rimarranno a disposizione degli utenti fino a nuova comunicazione. Queste offerte includono ogni mese quanto segue.