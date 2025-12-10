Tiscali, arrivano le nuove offerte Mobile 200 Giga e 300 Giga 5G

Per l’arrivo imminente delle festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale Tiscali Mobile ha deciso di stupire gli utenti con ben due nuove proposte. A partire dalla giornata di ieri 9 dicembre 2025, infatti, l’operatore ha reso disponibili all’attivazione le due nuove offerte note con il nome di Tiscali Mobile 200 Giga e Tiscali Mobile 300 Giga 5G. Vediamo cosa includono.
Tiscali Mobile, per le festività natalizie arrivano due nuove offerte sorprendenti
A partire dal 9 dicembre 2025, sono state rese disponibili due nuove proposte dell’operatore telefonico virtuale Tiscali Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte denominate Tiscali Mobile 200 Giga e Tiscali Mobile 300 Giga 5G. Entrambe queste proposte saranno quindi a disposizione degli utenti per tutto il periodo natalizio. Secondo quanto riportato in rete, le offerte rimarranno disponibili fino alla giornata del prossimo 7 gennaio 2026. Ecco cosa offrono.
- Tiscali Mobile 200 Giga: questa offerta include ogni mese fino a 200 GB e GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. L’offerta include poi fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo da sostenere per il rinnovo sarà pari a 5,99 euro al mese.
- Tiscali Mobile 300 Giga 5G: questa offerta include ogni mese fino a 300 GB e GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. L’offerta include poi fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo da sostenere per il rinnovo sarà pari a 8,99 euro al mese per i nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero e per i clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore telefonico. Per chi proviene da TIM o da Kena, invece, il costo per il rinnovo sarà pari a 10,99 euro.