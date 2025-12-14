TimVision Days: streaming senza limiti e accesso gratuito fino all’11 gennaio

Con l’arrivo delle festività, TIM lancia i TimVision Days, un’iniziativa che apre il catalogo della piattaforma a tutti, senza costi e senza vincoli. Fino all’11 gennaio è possibile accedere gratuitamente a TimVision Play, semplicemente registrandosi sul sito ufficiale o tramite app. Alla fine della promozione, gli utenti non avranno grattacapi in quanto il servizio verrà disattivato in maniera automatica. Saranno quindi i clienti a scegliere di valutare o meno le proposte commerciali disponibili.

Grazie a questa novità, gli utenti potranno approfondire l’esplorazione di un catalogo davvero interessante dal punto di vista della ricchezza dei contenuti e che garantisce lo spettacolo a tutti gli utenti.

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Film in anteprima, serie esclusive e contenuti per i più piccoli

Tra i titoli cinematografici disponibili spiccano alcune proposte in esclusiva. Dal 17 dicembre arriva “Il padre dell’anno” con Michael Keaton, mentre dal 15 dicembre è disponibile “Tu Quoque” con Maurizio Battista. In catalogo trova spazio anche “Un’avventura spaziale – Un film dei Looney Tunes”, ideale per le famiglie in cerca di intrattenimento leggero durante le festività.

Per quanto riguarda le serie TV, è disponibile “La strada stretta verso il profondo Nord”, interpretata da Jacob Elordi e proposta come esclusiva della piattaforma. A questi contenuti si affianca una selezione di cartoni animati per i più piccoli, molti dei quali disponibili anche in LIS e con audiodescrizione, ampliando l’accessibilità del servizio.

Canali live, sport e un aggregatore ricco di partner

L’offerta non si limita agli on demand. I TimVision Days includono infatti la visione in diretta dei canali Mediaset e LA7, accompagnata dalla funzione on demand che permette di recuperare gli ultimi sette giorni di trasmissioni. A questo si aggiungono i contenuti di Discovery+, i sei canali Eurosport live e on demand e l’informazione internazionale di Euronews e CNN International.

TimVision si presenta come un aggregatore completo per il mercato italiano, unendo in un’unica piattaforma i propri contenuti e quelli delle principali realtà globali come Disney+, Netflix, DAZN, Prime Video, Apple TV e Paramount+. Una struttura pensata per offrire film, serie e intrattenimento senza dover saltare da un’app all’altra.

Tutti i dettagli sull’iniziativa, incluse le modalità di registrazione, sono disponibili sul sito ufficiale di TimVision.