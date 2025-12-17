TIM Young Full ora online con giga senza limiti

In questi ultimi l’operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo all’offerta denominata TIM Young Full. Quest’ultima è rivolta a tutti i nuovi clienti con una età inferiore ai 30 anni che passano a TIM richiedendo la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici rivali. Questa offerta è disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore e arriva ad includere giga senza limiti per navigare.

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TIM Young Full per i clienti under 30 ora online con giga senza limiti per navigare

TIM Young Full è la nuova offerta di rete mobile che sta proponendo l’operatore telefonico italiano ai suoi nuovi clienti under 30. Come già accennato in apertura, questa offerta è al momento disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore. L’offerta è di tipo operator attack, quindi risulta attivabile solo da chi proviene dai seguenti operatori telefonici.

Afinna One, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile, China Mobile International, Conexo Technologies, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Dimensione Mobile, Elite Mobile, Enegan, Europe Energy, Feder Mobile, Green ICN, Iliad, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, Nextus, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima Italia, Ovunque, Plink, Plintron Italia Full, Poste Mobile, Poste Mobile Full, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu/Mass Response, Tiscali, 1Mobile, Welcome Full, Wings Mobile, Withu Italia.

Con l’offerta TIM Young Full, i nuovi clienti potranno usufruire ogni mese di un bundle comprendente addirittura giga senza limiti. Questi saranno inoltre sfruttabili per navigare anche con il 5G Ultra di TIM allla velocità massima di 2 gbps. Nel bundle dell’offerta, sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 minuti per chiamare i paesi dell’Unione Europea e anche 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Per avere a disposizione tutto questo, i nuovi clienti under 30 di TIM dovranno pagare 7,99 euro al mese.