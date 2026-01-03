TIM: quattro nuove offerte per il 2026 fino a 200GB in 5G

Nel listino mobile di TIM la parola d’ordine resta flessibilità. Le offerte disponibili oggi non seguono un unico schema, ma propongono combinazioni differenti pensate per intercettare abitudini e bisogni specifici. Tra pacchetti completi, soluzioni solo dati e proposte dedicate ai più giovani, TIM costruisce un ventaglio articolato che ruota attorno al 5G e a servizi digitali sempre più centrali.

Tra le opzioni più equilibrate spicca TIM Mobile, una proposta che include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS, 100 giga di traffico dati in 5G e Google One 100 GB gratuito per tre mesi. Il prezzo è fissato a 12,99 euro al mese, rendendola una soluzione adatta a chi cerca un’offerta completa, senza rinunciare allo spazio cloud per backup e documenti.

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Un passo in più con TIM Mobile Digital

Per chi utilizza lo smartphone in modo ancora più intenso, TIM propone TIM Mobile Digital. Il canone resta 12,99 euro al mese, ma i contenuti si ampliano. Oltre a minuti illimitati, 200 SMS e 150 giga in 5G, l’offerta include navigazione prioritaria fino a 2 Gbps, navigazione sicura, Google One 100 GB gratuito per tre mesi e una serie di servizi dedicati come assistenza immediata, soddisfatti e garantiti e TIM One Number. È una formula pensata per chi vuole un’esperienza più curata anche sul fronte dell’assistenza.

Le soluzioni solo dati da 100 e 200 giga

Nel catalogo trovano spazio anche le offerte focalizzate soprattutto sulla connessione. TIM Mobile 100 Giga propone 100 giga in 5G a 9,99 euro al mese, con Google One 100 GB incluso per tre mesi. Con un supplemento di 0,99 euromensili è possibile raddoppiare i giga, portando il traffico disponibile a 200.

Salendo di livello, TIM Mobile 200 Giga offre 200 giga in 5G a 13,99 euro al mese, mantenendo lo stesso vantaggio sul cloud. Anche in questo caso, aggiungendo 0,99 euro, il pacchetto dati può essere duplicato, soluzione pensata per chi utilizza hotspot e streaming in modo continuativo.

TIM Young, l’offerta dedicata agli under 30

Chi ha meno di 30 anni può invece guardare a TIM Young, proposta che combina minuti illimitati, 200 SMS, 200 gigain 5G e un buono Satispay da 20 euro, il tutto a 9,99 euro al mese. Una formula costruita su misura per un pubblico giovane, attento al prezzo ma anche ai benefit extra.