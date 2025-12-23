TIM, per le festività natalizie arriva TIM xTe 200 Giga Silver

Per queste festività natalizie, le sorprese per gli utenti non sono ancora finite. Abbiamo infatti visto numerose proposte di rilievo da parte dei vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, l’operatore telefonico italiano TIM ha da poco lanciato una nuova super proposta. In particolare, per tutto il periodo natalizio, i già clienti dell’operatore potranno attivare l’opzione aggiuntiva denominata TIM xTe 200 Giga Silver.

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TIM, per Natale arriva la promo TIM xTe 200 Giga Silver

Per questo Natale i già clienti dell’operatore telefonico italiano TIM potranno attivare una promozione di rilievo. Come già accennato in apertura, si tratta della promo aggiuntiva denominata TIM xTe 200 Giga Silver. Questa promo ha un costo una tantum pari a 4,99 euro. Con questa spesa, gli utenti potranno utilizzare per la durata di 30 giorni un bundle di traffico dati aggiuntivi pari a ben 200 GB.

Questo bundle di traffico dati extra sarà utilizzabile dagli utenti per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore. Una volta terminati i 30 giorni, l’opzione aggiuntiva verrà disattivata in maniera automatica. I già clienti selezionati potranno attivare questa opzione una volta che avranno ricevuto l’apposita comunicazione da parte dell’operatore telefonico. Questa comunicazione si potrà ricevere o per via sms oppure attraverso una notifica nell’applicazione ufficiale My Tim.

Insomma, per questo Natale l’operatore telefonico TIM sta proponendo un’ottima iniziativa per i suoi già clienti. Ricordiamo che l’operatore sta continuando a proporre sul proprio sito l’attivazione di numerose offerte di rilievo. Tra queste, c’è l’ottima proposta per i clienti under 30. Si tratta dell’offerta mobile nota con il nome di TIM Young. Questa offerta prevede ogni mese un bundle con fino a ben 250 GB di traffico dati per navigare anche il 5G Ultra di TIM alla massima velocità disponibile. Nel bundle dell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti.