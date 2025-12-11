TIM Mobile rilancia sulle offerte 5G: tante offerte fino a 500GB in 5G

La nuova linea TIM Mobile nasce per intercettare esigenze diverse, dal consumo quotidiano alla richiesta di prestazioni più avanzate. Per quanto riguarda i contenuti, ogni pacchetto ruota attorno alla connettività 5G, ai giga generosi e a un bonus ormai centrale nella strategia del gestore: Google One da 100 GB gratuito per tre mesi. La proposta si declina in più varianti e lascia la possibilità di selezionare l’opzione più adatta in base all’uso abituale.

TIM Mobile, nella sua versione standard, mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 giga in 5G a 12,99 euro mensili. L’obiettivo è offrire un profilo equilibrato, con una dotazione dati sufficiente per streaming, social e navigazione intensa. A questa si affianca TIM Mobile Digital, che mantiene lo stesso costo ma introduce caratteristiche avanzate come navigazione prioritaria fino a 2 Gbps, protezione aggiuntiva grazie alla navigazione sicura, assistenza immediata, TIM One Number e 150 giga al mese. È la proposta più orientata a chi cerca qualità costante e servizi premium integrati.

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La linea include anche TIM Mobile 100 Giga e TIM Mobile 200 Giga, rispettivamente a 9,99 euro e 13,99 euro al mese. Entrambe offrono la possibilità di raddoppiare i giga con 0,99 euro mensili, una soluzione pensata per ampliare la soglia dati senza cambiare offerta. La prima mette a disposizione 100 giga, la seconda 200 giga, con la stessa formula Google One iniziale.

Completando il quadro c’è TIM Mobile 500 Giga, proposta annuale che offre 500 giga in 5G a 99,99 euro l’anno. Un’impostazione che evita rinnovi mensili e concentra tutta la dotazione in un unico pagamento.

TIM Young e i vantaggi per gli under 30

Per quanto riguarda gli utenti più giovani, TIM Young resta il riferimento nella fascia under 30. La formula prevede minuti illimitati, 200 SMS, un buono Satispay da 20 euro e 200 giga in 5G a 9,99 euro al mese. È un pacchetto pensato per chi utilizza lo smartphone in modo continuo e ha bisogno di una soglia dati ampia senza costi elevati.