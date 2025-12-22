TIM Mobile rilancia con offerte 5G complete con vantaggi e fino a 200GB in 5G

TIM continua a presidiare il mercato delle offerte mobili con un ventaglio di proposte che copre profili di utilizzo molto diversi. L’obiettivo è offrire soluzioni modulari, capaci di adattarsi sia a chi cerca un piano equilibrato sia a chi punta su grandi quantità di traffico dati o su servizi premium integrati.

TIM Mobile con 100 GB in 5G

La proposta base di TIM Mobile include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 giga di traffico dati in 5G, il tutto al costo di 12,99 euro al mese. All’interno dell’offerta è compreso anche Google One 100 GB gratuito per tre mesi, un plus utile per il backup di foto, video e documenti.

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Si tratta di una soluzione pensata per chi utilizza lo smartphone in modo costante ma senza necessità particolari legate a servizi avanzati o priorità di rete.

TIM Mobile Digital con servizi premium inclusi

Chi cerca qualcosa in più può guardare a TIM Mobile Digital, proposta che mantiene lo stesso prezzo mensile di 12,99 euro, ma amplia in modo significativo i contenuti. Oltre a minuti illimitati, 200 SMS e 150 giga in 5G, l’offerta include navigazione prioritaria fino a 2 Gbps, navigazione sicura, TIM One Number e un pacchetto di assistenza immediata e dedicata, con formula soddisfatti e garantiti.

Anche in questo caso è incluso Google One 100 GB per tre mesi, rafforzando il profilo premium dell’offerta.

TIM Mobile 100 Giga e 200 Giga solo dati

Per chi utilizza principalmente la connessione dati, TIM propone soluzioni dedicate. TIM Mobile 100 Giga offre 100 giga in 5G a 9,99 euro al mese, con Google One 100 GB gratuito per tre mesi. Con un supplemento di 0,99 euro mensili, i giga possono essere raddoppiati.

Salendo di livello, TIM Mobile 200 Giga mette a disposizione 200 giga in 5G a 13,99 euro al mese, con la stessa possibilità di raddoppio aggiungendo 0,99 euro. Entrambe le offerte sono pensate per chi utilizza hotspot, tablet o dispositivi secondari.

TIM Young per gli under 30

Nel panorama TIM trova spazio anche TIM Young, dedicata ai giovani fino a 30 anni. L’offerta include minuti illimitati, 200 SMS, 200 giga in 5G e un buono Satispay da 20 euro, il tutto a 9,99 euro al mese. Una proposta che unisce traffico dati abbondante e un vantaggio economico immediato.