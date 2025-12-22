TIM down il 22 dicembre: disservizi diffusi su rete fissa e mobile

La mattinata di lunedì 22 dicembre è stata segnata da un grave disservizio che ha coinvolto la rete di TIM. Migliaia di utenti sono stati infatti lasciati senza connessione in diverse zone del Paese. A partire dalle prime ore del giorno, e in modo più evidente intorno alle 11:00, numerosi clienti hanno iniziato a riscontrare problemi sia sulla rete mobile sia sulle linee fisse. In particolare sono state segnalate difficoltà ad accedere a internet, effettuare chiamate o utilizzare servizi essenziali legati alla connettività.

Il picco delle segnalazioni è stato registrato dal portale Downdetector. Si tratta della piattaforma punto di riferimento per il monitoraggio in tempo reale dei guasti alle infrastrutture digitali. I grafici mostrano chiaramente un’impennata improvvisa delle notifiche, indice di un problema esteso e non limitato a singole aree geografiche. Tale elemento ha rafforzato l’ipotesi di un guasto centrale, capace di impattare simultaneamente su più segmenti della rete. Il down TIM ha messo in evidenza quanto la dipendenza dai servizi digitali sia ormai totale, soprattutto in una giornata lavorativa. Tutto ciò avrà ripercussioni immediate su smart working, didattica a distanza e comunicazioni personali.

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TIM Down: reazioni degli utenti e verifiche tecniche ancora in corso

In contemporanea alle segnalazioni ufficiali, la protesta degli utenti si è spostata rapidamente sui social network. Qui l’hashtag #timdown è diventato virale in poche ore. Su X e altre piattaforme si sono moltiplicati i messaggi di chi lamentava l’assenza totale di segnale, l’impossibilità di lavorare da remoto o di gestire attività quotidiane che dipendono dalla rete. Le testimonianze descrivono una situazione omogenea, confermando che il disservizio ha colpito tutti clienti mobili e fissi.

Uno degli aspetti più criticati riguarda la mancanza di comunicazioni ufficiali nelle fasi iniziali del problema. In assenza di aggiornamenti tempestivi sulle cause e sui tempi di ripristino, la frustrazione genera è cresciuta rapidamente. Solo in un secondo momento sono emerse informazioni secondo cui i tecnici TIM avrebbero avviato verifiche approfondite per individuare l’origine del guasto e ristabilire la piena operatività della rete. Le cause restano tuttora poco chiare. L’ episodio comunque riaccende il dibattito sull’affidabilità delle infrastrutture di telecomunicazione e sulla necessità di una comunicazione più trasparente in caso di disservizi su larga scala.