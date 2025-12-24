TIM, a Natale giga senza limiti ai già clienti

Proprio durante le giornate di oggi 24 dicembre e di domani 25 dicembre l’operatore telefonico italiano TIM proporrà ai suoi già clienti una fantastica sorpresa. Questi ultimi potranno infatti utilizzare per questi due giorni di festa giga pressoché illimitati per navigare in libertà, grazie alla nuova promozione denominata, per l’appunto, TIM Giga Illimitati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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TIM, per la vigilia e Natale arriva la super promo TaiM Giga Illimitati

Per queste festività natalizie l’operatore telefonico italiano TIM sta continuando a stupire gli utenti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo ai suoi già clienti una promozione davvero eccezionale. Si tratta della promo denominata TIM Giga Illimitati. Come suggerisce anche il nome, gli utenti potranno utilizzare giga pressoché Illimitati per navigare senza pensieri durante queste festività.

Secondo quanto è emerso, la promozione in questione viene proposta dall’operatore ai suoi già clienti che hanno al momento attiva sul proprio numero un’offerta senza giga illimitati. Questi utenti, in particolare, stanno ricevendo un apposito sms da parte dell’operatore telefonico. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato dall’operatore.

“Buone Feste da TIM! Le storie più belle sono quelle che si condividono. Per rendere il Natale ancora più speciale, ti regaliamo Giga illimitati in 5G GRATIS per un giorno! […]”

Una volta attivata la promozione sul proprio numero, gli utenti potranno avere accesso a questo bundle di giga senza limiti per la durata esatta di 24 ore. Al termine di questo periodo, la promozione sarà disattivata in maniera totalmente automatica. Per i suoi già clienti che hanno al momento attiva un’offerta con giga senza limiti, invece, l’operatore ha comunque deciso di augurare le buone feste con una apposita comunicazione. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“In questi giorni speciali, le connessioni autentiche sono quelle con le persone che porti nel cuore. Auguri di buone feste da TIM!”