TikTok spinge sull’AI: Doubao entra in scena per rafforzare l’ecosistema mobile

TikTok e la sua società madre ByteDance puntano con decisione sull’intelligenza artificiale. Il nuovo Doubao Mobile Assistant rappresenta il cuore di una strategia che non riguarda la produzione di smartphone proprietari, ma la collaborazione con produttori esterni. La prima anteprima tecnica arriva su Nubia M153, un dispositivo pensato come piattaforma di test su cui l’assistente potrà crescere con aggiornamenti programmati ogni due settimane fino a marzo. Per quanto riguarda l’obiettivo, ByteDance vede in questo progetto una via necessaria per rafforzare la propria presenza tecnologica in una fase complessa del mercato globale dei social, soprattutto negli Stati Uniti.

Doubao è costruito per integrarsi in profondità nel sistema operativo, offrendo servizi che spaziano dalla generazione di immagini alle prenotazioni, dal confronto prezzi alla gestione multimediale. L’interazione potrà avvenire tramite testo o comandi vocali, con un livello di accesso simile a quello delle soluzioni più mature presenti sul mercato. Il Nubia M153 scelto per questa fase è uno smartphone a tiratura limitata con Snapdragon 8 Elite Gen 5, tripla fotocamera da 50 MP e un tasto dedicato all’assistente AI, venduto in Cina a un prezzo particolarmente contenuto per via della natura sperimentale del prodotto.

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Un prototipo che guarda al futuro dell’integrazione AI

Per quanto riguarda l’esperienza reale, Nubia e ByteDance hanno chiarito che non si tratta di un dispositivo pronto per un utilizzo quotidiano paragonabile a un top di gamma. Alcune funzionalità, come la fotocamera, possono risultare instabili, e l’intero progetto è pensato come banco di prova per mettere alla prova l’assistente in scenari concreti. L’attenzione degli osservatori in Cina è però puntata su un altro dettaglio: secondo quanto si apprende, Doubao potrebbe permettere a ByteDance di proporsi come partner tecnologico di Apple per l’ingresso di Apple Intelligence nel mercato cinese.

L’evoluzione costante del progetto e la sua collocazione strategica mostrano la volontà dell’azienda di diversificare la propria identità oltre TikTok. Per quanto riguarda la crescita dell’assistente, servirà capire come Doubao verrà adottato dai partner hardware e come verrà raffinato nei prossimi mesi, ma la direzione intrapresa suggerisce un investimento mirato e ambizioso.