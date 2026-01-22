Thundercomm porta l’AI agentica nella smart home al CES 2026

Sembra ormai chiaro che l’intelligenza artificiale non voglia più limitarsi a rispondere a comandi o a fornire suggerimenti quando glielo chiediamo. Al CES 2026 di Las Vegas, questo cambio di prospettiva è emerso con forza: l’AI sta diventando agentica, presente in modo continuo, integrata nei dispositivi di uso quotidiano e capace di agire in autonomia. In questo scenario si inserisce la visione proposta da Thundercomm, joint venture tra ThunderSoft e Qualcomm, che ha portato sul palco una narrazione piuttosto ambiziosa, basata sull’idea di un’AI “nativa” grazie alla piattaforma AIOS. Non più un semplice strato software, ma una presenza costante, quasi un compagno digitale pensato per rendere la smart home qualcosa di realmente intelligente.

Dall’AI Fridge agli occhiali smart: l’ecosistema digitale di Thundercomm

Il fulcro di questa rivoluzione domestica è l’AI Home Hub, descritto senza mezzi termini come il sistema nervoso centrale della casa. Basato sul chip Snapdragon SM8750 di Qualcomm, questo hub promette di coordinare ogni elemento dell’ecosistema, dagli elettrodomestici agli indossabili, garantendo risposte nell’ordine dei millisecondi. L’aspetto più interessante, però, non è tanto la potenza bruta quanto la capacità di anticipare le abitudini dell’utente. Luci, temperatura e routine quotidiane non vengono più semplicemente impostate, ma adattate in tempo reale, con l’obiettivo di creare un ambiente che reagisce prima ancora che ci sia bisogno di intervenire manualmente.

In cucina questa filosofia prende forma con l’AI Fridge, un frigorifero che va ben oltre la conservazione degli alimenti. Qui l’AI diventa una sorta di assistente culinario sempre attivo, capace di monitorare le scadenze, suggerire ricette su misura in base a ciò che è realmente disponibile e persino dialogare con altri elettrodomestici, come il forno, tramite comandi vocali avanzati. Il risultato è una cucina che si avvicina sempre di più a un laboratorio digitale, dove efficienza e personalizzazione convivono senza attriti.

La visione di Thundercomm, però, non si ferma alle mura domestiche. Gli AI Glasses rappresentano un’estensione naturale di questo ecosistema: occhiali leggerissimi, appena 42 grammi, con assistente integrato e una modalità di visione in prima persona pensata per catturare la realtà così come la viviamo. Allo stesso modo, la soluzione Jax Action Camera Turnkey mostra come l’AI possa essere innestata in prodotti consumer estremamente compatti, offrendo prestazioni elevate come la registrazione in 4K a 60 fps anche in condizioni di luce difficili.

TurboX accelera l’adozione dell’edge AI per prodotti consumer

A fare da collante tra tutte queste soluzioni c’è la piattaforma TurboX, che include strumenti pensati per accelerare lo sviluppo e l’adozione dell’edge AI. L’obiettivo dichiarato dal CEO Dongsheng Cao è chiaro: abbassare le barriere d’ingresso e permettere alle aziende di passare rapidamente dal prototipo alla produzione di massa. Se questa promessa verrà mantenuta, l’AI agentica potrebbe davvero smettere di essere un concetto futuristico e diventare, molto presto, parte integrante della nostra quotidianità.