Thread Disney rimosso per fermare i commenti a sfondo politico

Un semplice post pensato per coinvolgere i fan si è trasformato in un caso mediatico per Disney. L’azienda ha infatti rimosso un thread pubblicato sul suo account ufficiale su Threads dopo che la conversazione, nata come momento di intrattenimento, ha assunto toni chiaramente politici e antigovernativi.

Tutto è partito da una domanda apparentemente innocua: Disney aveva invitato gli utenti a condividere citazioni dai suoi film che rappresentassero il loro stato d’animo. In poche ore, però, il thread è stato invaso da frasi tratte soprattutto da Star Wars, Captain America e altri franchise del gruppo. Tutti reinterpretati come messaggi di protesta contro autoritarismo, repressione e potere politico.

Il cambio di tono è stato rapido e netto. Al posto di citazioni nostalgiche o motivazionali, molti utenti hanno scelto frasi legate a temi di resistenza e opposizione al controllo. Di fatto il thread si è trasformato in uno spazio di espressione politica. A quel punto, Disney ha deciso di eliminare completamente la discussione, senza fornire spiegazioni ufficiali e valide.

Confine tra libertà di espressione e polemiche, Disney pensa sia stato superato e rimuove un Thread

La rimozione non ha però spento la polemica. Anzi, come spesso accade sui social, screenshot e repost hanno continuato a circolare su altre piattaforme, dando ancora più visibilità ai contenuti cancellati. Per molti utenti, la scelta di Disney è apparsa come un tentativo di evitare qualsiasi associazione con posizioni politiche, soprattutto in un contesto internazionale sempre più polarizzato.

L’episodio mette in luce una difficoltà ormai strutturale per i grandi brand: gestire l’interazione diretta con il pubblico senza perdere il controllo del messaggio che vogliono trasmettere. Anche contenuti apparentemente neutri possono essere rapidamente reinterpretati, soprattutto quando attingono a opere culturali che, nel tempo, hanno assunto significati simbolici più ampi.

Disney, che da sempre cerca di mantenere un’immagine il più possibile inclusiva e trasversale, si trova così a fare i conti con i limiti della comunicazione sui social. Un terreno dove l’engagement può trasformarsi, nel giro di poche ore, in una questione delicata da gestire.