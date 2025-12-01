The Hunt a rischio cancellazione su Apple TV per accuse di plagio

Secondo quanto emerso, la trama della serie presenta similitudini ritenute “troppo marcate” con un’opera già esistente, tanto da sollevare dubbi interni sul rischio di violazione di copyright. La questione nasce da una segnalazione arrivata proprio mentre Apple TV+ stava ultimando i materiali promozionali. Un autore esterno alla serie rivendica la paternità di alcuni elementi narrativi, concept e perfino dinamiche tra i personaggi, sostenendo che la produzione sia ispirata in modo non autorizzato ad una sua creazione.

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A questo punto, Apple ha scelto la strada più prudente, sospendendo la serie in attesa di ulteriori verifiche legali. Un blocco che, secondo indiscrezioni interne, arriva proprio poco prima del debutto di The Hunt, ormai considerata pronta per essere caricata sulla piattaforma. I primi episodi sono già completi.

The Hunt sospesa e rischia la cancellazione, il motivo sarebbe un presunto plagio

La decisione non riguarda soltanto un ritardo: ci sarebbe infatti la possibilità concreta che la serie venga completamente rivista, o addirittura cancellata, se le verifiche dovessero confermare la sovrapposizione con l’opera originale. Per Apple TV+ si tratterebbe di un caso scomodo, soprattutto in un periodo in cui la piattaforma sta investendo in contenuti originali per rafforzare la propria identità e competere con i giganti dello streaming.

La vicenda mostra anche quanto l’industria stia diventando sensibile ai temi del copyright, con controlli sempre più severi e processi che coinvolgono team legali fin dalle prime fasi creative. In attesa di chiarimenti ufficiali e di un eventuale nuovo calendario di uscita, The Hunt resta così bloccata, trasformandosi da scommessa narrativa a caso delicato da risolvere.