Apple TV+ avrebbe deciso di interrompere all’ultimo momento la messa in onda di The Hunt, una delle sue nuove serie più attese. La causa di questa decisione improvvisa pare che sia un presunto caso di plagio emerso durante le fasi finali di revisione. La piattaforma era pronta al debutto della serie. Infatti, una campagna promozionale era già in atto, ma qualcosa dietro le quinte ha sconvolto i piani.
The Hunt a rischio cancellazione su Apple TV per accuse di plagio
Apple TV+ per il momento ha interrotto la messa in onda di The Hunt a causa di un presunto plagio. Ipotizzata anche la cancellazione.
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