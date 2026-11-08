World of Warcraft: Forever, il lancio che ha sorpreso Blizzard

Il debutto di World of Warcraft: Forever è arrivato finalmente il 5 novembre 2026 e, a giudicare dalle reazioni dei giocatori, si tratta già di uno dei lanci meglio riusciti nella storia di Blizzard. C’è perfino chi lo considera il migliore in assoluto. Un risultato tutt’altro che scontato per un MMO atteso da milioni di appassionati e passato attraverso una fase di test piuttosto movimentata.

La Beta era accessibile già da diverso tempo, ma solo per chi aveva speso almeno 28 euro circa per entrare in anticipo e ottenere anche la discussa razza degli Skyborne. Il rilascio completo invece è avvenuto soltanto questa settimana e ha lasciato subito il segno. Sulla community dedicata al gioco su Reddit i messaggi entusiasti si moltiplicano, con un utente che ha definito l’uscita di WoW: Forever come la più fluida mai giocata in tutta la saga. E non è certo l’unico a pensarla così.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Gli sviluppatori sorpresi da un debutto oltre ogni previsione

Anche il team di sviluppo si è accorto del clima positivo. Holly Longdale, produttrice esecutiva e vicepresidente di World of Warcraft, ha commentato su X con una certa cautela scaramantica. Secondo lei finora le cose stanno andando abbastanza bene, cosa che già di per sé ha dell’incredibile. La squadra si era preparata a fondo dopo il caos della Beta e il lancio si è rivelato ancora più folle della follia immaginata, ma per fortuna gli sviluppatori avevano messo a punto piani e soluzioni di emergenza. Longdale ha chiuso il messaggio definendo il gruppo semplicemente straordinario.

Del resto il lavoro su questo MMO derivato è stato intenso. Blizzard ha annunciato di recente alcune modifiche alle classi, spiegando che l’obiettivo del design non è raggiungere una perfetta parità numerica e promettendo altri interventi nel corso dei mesi e degli anni a venire. Prima ancora erano arrivate regolazioni alle abilità razziali e altri ritocchi assortiti. Un percorso lungo, insomma, e Longdale non è stata l’unica a riconoscerlo dal lato degli sviluppatori.

Portali temporanei e zone troppo vuote

Anche Josh Greenfield, game designer senior, ha voluto festeggiare il buon esordio di World of Warcraft: Forever con un post tutto suo, parlando di una giornata lunga ma splendida. Allo stesso tempo ha chiarito che il lavoro non è affatto finito, perché un lancio riuscito non coincide per forza con un lancio perfetto. Il primo intoppo ha riguardato il servizio che gestisce i trasporti come navi e zeppelin. Come soluzione provvisoria Blizzard ha fatto comparire alcuni portali per permettere ai giocatori di superare la notte, in attesa di una correzione definitiva prevista per la mattina seguente. A quel punto i portali verranno rimossi.

La seconda questione riguarda la popolazione dei vari layer. Greenfield ha ammesso che alcune zone sembrano più deserte del dovuto e ha annunciato che il giorno successivo il team avrebbe modificato alcuni parametri per renderle più vivaci. Il designer ha poi ringraziato tutti per aver reso questo lancio fantastico e super fluido, aggiungendo con ironia che sarebbe tornato a casa per andare a dormire, e di certo non per giocare a WoW Forever fino alle tre del mattino.

Le sensazioni della community coincidono in larga parte con quelle degli sviluppatori. Il commento più votato sotto il post parla del lancio di WoW più fluido di sempre e sostiene che Blizzard abbia fatto centro in pieno, mentre altri utenti affermano che il team abbia messo a segno un vero colpo da maestro.

Fonte: TecnoAndroid