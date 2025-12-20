Tetris illumina il cielo di Dubai: una partita mai vista prima

Per una notte, Dubai ha trasformato uno dei videogiochi più iconici della storia in un evento dal vivo. La finale mondiale del torneo Red Bull Tetris ha preso forma davanti al Dubai Frame, monumentale struttura alta 150 metri che separa la città storica da quella moderna. Al posto di smartphone, console o maxi schermi, la partita si è svolta direttamente nel cielo notturno, dove migliaia di droni hanno dato vita ai celebri tetramini luminosi.

Il torneo ha rappresentato il culmine di un percorso globale che ha coinvolto giocatori provenienti da decine di Paesi, con milioni di partite disputate tra qualificazioni online, finali nazionali ed eliminatorie. A contendersi il titolo finale sono stati il turco Fehmi Atalar e il peruviano Leo Solórzano,. Entrambi protagonisti di una sfida ad alta tensione durata pochi minuti ma seguita da migliaia di spettatori dal vivo e online. La formula prevedeva una breve pre-finale per stabilire l’ordine di partenza, seguita da una sessione decisiva a tempo, in cui ciascun giocatore aveva a disposizione cinque minuti per totalizzare il punteggio più alto possibile.

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Migliaia di droni, tecnologia e creatività: il nuovo volto di Tetris

Il risultato finale ha premiato Atalar, che ha dimostrato una gestione impeccabile delle forme e dei tempi, distanziando nettamente l’avversario. Ma al di là dei numeri, l’elemento davvero rivoluzionario è stato il modo in cui la partita è stata visualizzata. Ogni mossa prendeva forma in tempo reale grazie a una coreografia aerea di droni programmati con estrema precisione.

A rendere unica questa partita di Tetris è stata la componente tecnologica. Per ciascun giocatore, oltre mille droni hanno disegnato nel cielo i tetramini, capaci di cambiare forma in pochi istanti e di simulare visivamente la caduta e l’incastro dei blocchi. L’effetto finale è stato quello di un gigantesco display tridimensionale sospeso nell’aria, accompagnato da musica e suoni che richiamavano fedelmente quelli del gioco originale.

L’evento ha dimostrato come un videogioco nato oltre quarant’anni fa possa ancora reinventarsi, diventando linguaggio universale e piattaforma creativa. Red Bull ha voluto sottolineare proprio questo aspetto, trasformando la finale in un evento che unisce gaming, sport mentale e spettacolo urbano. La scelta di Dubai come posto non è stata casuale. La città è da anni laboratorio di eventi tecnologici su larga scala, e l’utilizzo dei droni come mezzo rafforza questa immagine di avanguardia.