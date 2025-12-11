Testa robot con sensi a 360°: ecco i dettagli emersi

La frontiera della robotica si sposta sempre più verso sistemi capaci di percepire l’ambiente circostante in modo simile agli esseri umani. Un esempio concreto arriva dalla collaborazione tra Infineon Technologies AG e HTEC. La quale ha portato alla realizzazione di una testa robotica in grado di osservare, ascoltare e reagire all’ambiente circostante. Il prototipo, presentato in un evento della Silicon Valley, ha conquistato il Partner Innovation Award. Ciò grazie alla sua capacità di combinare diversi sensori in un unico sistema intelligente. La tecnologia alla base del progetto unisce componenti già utilizzati in ambito industriale e nelle applicazioni di Internet of Things, ma progettati per creare una percezione più naturale. Il radar XENSIV, operante a 60 gigahertz, permette di misurare movimenti e distanze con elevata precisione. Mentre i sensori Time-of-Flight REAL3 contribuiscono a rilevare la profondità. Completano il sistema i microfoni MEMS ad alte prestazioni, capaci di individuare la direzione di un suono e distinguere la voce umana dal rumore di fondo.

Nuova testa robot: ecco i dettagli

L’elemento distintivo del prototipo non è la singola tecnologia, ma l’integrazione dei vari sensori. L’unione di radar, telecamere e microfoni genera una percezione multimodale. Quest’ultima consente alla testa robotica di localizzare presenze, capire l’origine di un suono e ruotare verso la fonte in modo quasi istintivo. Per HTEC, responsabile della parte software e dell’intelligenza artificiale, l’obiettivo è dimostrare che l’AI può amplificare e combinare i sensi senza sostituirli.

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Le possibilità di applicazione sono molteplici. In ambito domestico o assistenziale, una macchina in grado di riconoscere movimenti e chiamate vocali può supportare persone anziane o con mobilità ridotta. Allo stesso modo, dispositivi per la smart home e robot per consegne autonome beneficiano di una percezione spaziale precisa. Nel settore industriale, dove robot e operatori condividono sempre più spesso gli spazi, la capacità di individuare ostacoli o cambiamenti improvvisi può migliorare sia l’efficienza sia la sicurezza sul lavoro. L’esperimento offre un assaggio concreto di ciò che potrebbe diventare la robotica del futuro.