Telefonia mobile: in arrivo tariffe più ricche di GIGA

Negli ultimi anni, le offerte di telefonia mobile in Italia hanno registrato un’evoluzione significativa. Ciò soprattutto riguardo i GIGA inclusi nei piani mensili. Un cambiamento che ha modificato il mercato. Fino a poco fa 1 o 2 GIGA rappresentavano lo standard. Oggi, invece, le soglie di traffico dati sono cresciute in modo esponenziale, arrivando a volumi un tempo riservati a usi professionali. La spinta decisiva è arrivata dall’aumento della concorrenza tra operatori, accelerata dall’ingresso di iliad nel 2018, che ha contribuito a ridefinire il posizionamento delle tariffe. Il risultato è stato un progressivo arricchimento delle offerte, senza un corrispondente aumento dei prezzi.

Telefonia mobile in continuo mutamento: ecco come aumentano i GIGA

Secondo l’indagine dell’Osservatorio Segugio.it, dal 2020 al 2025 il canone mensile medio delle offerte di telefonia mobile è rimasto sostanzialmente stabile. Passando da 10,96 euro a 10,20 euro. Nello stesso arco temporale, però, i GIGA medi inclusi sono aumentati del 268%, salendo da 65 a 239 GIGA. Allo stesso tempo, si è consolidata la presenza sul mercato delle offerte con GIGA illimitati. Nel 2025, il 35% degli operatori italiani, inclusi quelli virtuali, ha proposto almeno una tariffa di tal tipo. Le soluzioni si dividono in due categorie principali. Le offerte legate alla convergenza fisso-mobile, con un canone medio di 9,47 euro al mese, e quelle indipendenti, che raggiungono in media 15,31 euro. Considerando entrambe, il costo medio delle offerte con GIGA illimitati in Italia si attesta a 13,85 euro mensili.

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Resta però centrale il tema del significato reale di “traffico illimitato”. Nessuna offerta consente una navigazione senza limiti assoluti su rete mobile. In alcuni casi gli operatori non indicano una soglia precisa, ma fanno riferimento a un uso lecito e corretto. In altri, viene stabilito un tetto mensile esplicito, che in Italia è pari in media a 720 GIGA. Il superamento non comporta generalmente l’interruzione del servizio, ma può determinare una riduzione della velocità.

Riguardo il roaming, le condizioni variano. Alcune offerte estendono i GIGA illimitati all’estero. Mentre altre applicano un calcolo specifico che, dal 1 gennaio 2026, sarà basato sul costo mensile del piano. Fuori dell’Unione Europea resta, invece, la tariffazione a consumo. Con eventuali pacchetti dedicati per i singoli Paesi.