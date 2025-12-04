TCL presenta il suo Albero e il Villaggio Natalizio a Milano

Nel centro di Milano, la stagione invernale si prepara a prendere forma attraverso un progetto che unisce tradizione natalizia, innovazione tecnologica e un legame con il mondo dello sport. La città si appresta ad accogliere un’iniziativa che coinvolge direttamente TCL, azienda nota nell’elettronica di consumo e, da quest’anno, Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale. Il 6 dicembre sarà il giorno in cui Piazza Duomo diventerà il punto di partenza di un percorso che condurrà idealmente il pubblico verso i prossimi Giochi Invernali. L’accensione dell’albero di Natale rappresenterà il primo momento di un progetto più ampio. Allo stesso tempo, si aprirà il villaggio natalizio che rimarrà accessibile fino al 6 gennaio 2026. Trasformando così la piazza in un luogo dedicato all’esperienza collettiva e al racconto visivo dell’incontro tra cultura cittadina e aspirazioni sportive globali.
TCL: ecco i dettagli sull’Albero e il Villaggio Natalizio costruiti a Milano
La partecipazione dell’azienda non si limiterà al ruolo istituzionale, ma prenderà forma concreta. A tal proposito, infatti, TCL parteciperà con l’allestimento di cinque igloo trasparenti. Ciascuno richiamerà simbolicamente uno dei continenti e proporrà immagini ispirate allo sport. Oltre a un percorso immersivo pensato per coinvolgere il pubblico attraverso attività interattive e una selezione delle soluzioni tecnologiche più innovative dell’azienda. La visione promossa da TCL, sintetizzata nel concetto Inspire Greatness, si riflette nell’obiettivo di avvicinare cittadini e visitatori allo spirito che anima gli atleti impegnati nella preparazione verso la competizione.
Un aspetto importante dell’iniziativa riguarda l’impegno verso la sostenibilità. L’albero di Natale, proveniente da fornitori locali fa parte di un progetto che punta a ridurre l’impatto ambientale attraverso il riutilizzo e la valorizzazione dei materiali. La base che lo sostiene viene impiegata per il settimo anno consecutivo, mentre la stella posta sulla sommità è alla sua terza utilizzazione. Al termine delle feste, l’intero albero sarà riciclato e trasformato in pannelli e tavole di legno. I quali sono destinati a una falegnameria sociale italiana, dove daranno vita a nuovi manufatti.