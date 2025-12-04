TCL presenta il suo Albero e il Villaggio Natalizio a Milano

Nel centro di Milano, la stagione invernale si prepara a prendere forma attraverso un progetto che unisce tradizione natalizia, innovazione tecnologica e un legame con il mondo dello sport. La città si appresta ad accogliere un’iniziativa che coinvolge direttamente TCL, azienda nota nell’elettronica di consumo e, da quest’anno, Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale. Il 6 dicembre sarà il giorno in cui Piazza Duomo diventerà il punto di partenza di un percorso che condurrà idealmente il pubblico verso i prossimi Giochi Invernali. L’accensione dell’albero di Natale rappresenterà il primo momento di un progetto più ampio. Allo stesso tempo, si aprirà il villaggio natalizio che rimarrà accessibile fino al 6 gennaio 2026. Trasformando così la piazza in un luogo dedicato all’esperienza collettiva e al racconto visivo dell’incontro tra cultura cittadina e aspirazioni sportive globali.

TCL: ecco i dettagli sull’Albero e il Villaggio Natalizio costruiti a Milano

La partecipazione dell’azienda non si limiterà al ruolo istituzionale, ma prenderà forma concreta. A tal proposito, infatti, TCL parteciperà con l’allestimento di cinque igloo trasparenti. Ciascuno richiamerà simbolicamente uno dei continenti e proporrà immagini ispirate allo sport. Oltre a un percorso immersivo pensato per coinvolgere il pubblico attraverso attività interattive e una selezione delle soluzioni tecnologiche più innovative dell’azienda. La visione promossa da TCL, sintetizzata nel concetto Inspire Greatness, si riflette nell’obiettivo di avvicinare cittadini e visitatori allo spirito che anima gli atleti impegnati nella preparazione verso la competizione.

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Un aspetto importante dell’iniziativa riguarda l’impegno verso la sostenibilità. L’albero di Natale, proveniente da fornitori locali fa parte di un progetto che punta a ridurre l’impatto ambientale attraverso il riutilizzo e la valorizzazione dei materiali. La base che lo sostiene viene impiegata per il settimo anno consecutivo, mentre la stella posta sulla sommità è alla sua terza utilizzazione. Al termine delle feste, l’intero albero sarà riciclato e trasformato in pannelli e tavole di legno. I quali sono destinati a una falegnameria sociale italiana, dove daranno vita a nuovi manufatti.