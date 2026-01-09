TCL al CES 2026: nuovi dispositivi, elettrodomestici smart ed ecosistema connesso

TCL ha portato al CES 2026 una visione ampia e coerente del proprio ecosistema, mostrando come l’intelligenza artificiale stia diventando il filo conduttore di prodotti molto diversi tra loro. Dai dispositivi personali agli elettrodomestici, passando per la smart home e la connettività, l’azienda ha messo in evidenza un approccio trasversale che punta a semplificare lavoro, svago e vita quotidiana.

Dispositivi AI tra realtà aumentata e produttività

Tra le novità più curiose ci sono gli occhiali AR RayNeo Air 4 Pro e RayNeo X3 Pro. I primi introducono il supporto a HDR10, con un display pensato per offrire immagini più contrastate e realistiche durante la visione di film, giochi e applicazioni. I RayNeo X3 Pro, invece, puntano su informazioni contestuali in tempo reale, come traduzioni e suggerimenti, mantenendo un design leggero e simile a quello di occhiali tradizionali.

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Accanto agli indossabili, TCL ha mostrato AI Me, definito come il primo robot modulare con AI del marchio. Il dispositivo combina funzioni di compagnia e gestione della casa, collegandosi a luci, tende e altri dispositivi domestici, adattandosi progressivamente alle abitudini dell’utente.

Sul fronte mobile, spazio a TCL Nxtpaper 70 Pro, smartphone che punta su un display pensato per la lettura e la scrittura prolungata. Il pannello Nxtpaper 4.0 riduce riflessi e luce blu, mentre l’hardware include una fotocamera da 50 MP, SoC MediaTek Dimensity 7300, resistenza IP68 e fino a 512 GB di archiviazione. Presente anche il tablet ibrido Note A1 Nxtpaper, già noto per l’approccio orientato alla produttività.

Elettrodomestici più efficienti e intelligenti

Nel settore degli elettrodomestici, TCL ha aggiornato la gamma dei climatizzatori. FreshIN 3.0 punta sulla purificazione dell’aria e su un algoritmo di risparmio energetico capace di arrivare fino al 37%, mentre VoxIN introduce il controllo vocale offline, mantenendo una classe energetica A+++.

Per la cucina, il frigorifero Molecular MagFresh utilizza un campo magnetico controllato per preservare più a lungo freschezza e valori nutrizionali degli alimenti. La gamma europea include anche soluzioni con sistemi avanzati di sterilizzazione dell’aria. Sul fronte del bucato, la lavatrice P5 Super Drum combina un cestello di grandi dimensioni con programmi intelligenti per la rimozione delle macchie, mantenendo un’elevata efficienza energetica.

Un ecosistema che unisce casa e connettività

A completare il quadro c’è il WiFi Router BE36, pensato per abitazioni con molti dispositivi connessi, e la visione Nxthome Human-Vehicle-Home, che mostra come TV, elettrodomestici e dispositivi mobili possano cooperare in un ecosistema unico e integrato.