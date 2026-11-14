Targhe auto difettose, fenomeno in aumento: ecco perché è un problema

Il problema delle targhe auto difettose è in crescita in Italia e spesso si presenta in modo subdolo. Una targa può sembrare perfetta, con numeri e lettere al loro posto e nessun graffio evidente, eppure avere un difetto capace di mettere nei guai chi guida. Il punto debole è la pellicola riflettente, cioè la superficie che permette di identificare il veicolo anche quando la luce scarseggia. Molti automobilisti se ne accorgono solo al momento della revisione o dopo un controllo delle forze dell’ordine, e a quel punto rimediare può costare anche più di 200 euro.

La targa sembra a posto ma le telecamere non la leggono

Il fenomeno è più insidioso di quanto si possa immaginare. Una targa rovinata non mostra per forza caratteri cancellati o parti visibilmente danneggiate. A volte basta che il rivestimento perda poco alla volta le sue proprietà rifrangenti perché qualcosa smetta di funzionare. Il guaio è che a occhio nudo tutto appare normale.

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Emblematico il caso di un’automobile immatricolata nel 2010. La targa si leggeva senza difficoltà guardandola da vicino, ma i dispositivi automatici faticavano a riconoscerne i caratteri. La colpa era proprio del deterioramento della pellicola superficiale, un difetto che può manifestarsi con ingiallimenti, zone opache oppure piccole screpolature. Segnali minimi, che sfuggono facilmente a chi non sa cosa cercare.

Secondo Mirko Dellamaria dell’Automobile Club di Trento, nell’ultimo anno le pratiche legate a questo problema sono aumentate in modo sensibile, tanto che in certe giornate si superano le dieci richieste. Per scovare eventuali anomalie conviene osservare entrambe le targhe alla luce naturale, facendo attenzione soprattutto all’uniformità dello sfondo. Anche gli intoppi ripetuti nei parcheggi dotati di riconoscimento automatico possono essere un campanello d’allarme da non ignorare.

Multe e costi per chi circola con una targa deteriorata

Il Codice della Strada distingue diverse situazioni. Se i caratteri non sono chiaramente e completamente leggibili, l’articolo 102 prevede una sanzione che va da 42 a 173 euro. Quando invece mancano i requisiti di rifrangenza, entra in gioco l’articolo 100, che stabilisce una multa da 26 a 102 euro con l’aggiunta del possibile ritiro della targa irregolare.

Sbaglia chi pensa di cavarsela ripassando lettere e numeri con un pennarello. Un intervento del genere può configurarsi come alterazione della targa, con conseguenze ben più pesanti rispetto al semplice deterioramento. Quando serve la reimmatricolazione bisogna rivolgersi agli uffici competenti per ottenere nuove targhe e nuovi documenti, ed è proprio qui che la spesa complessiva può superare i 200 euro.

Quando il difetto è di fabbrica la sostituzione può essere gratuita

C’è però una strada che molti automobilisti ignorano. Se il deterioramento dipende da un difetto di produzione, la targa può essere sostituita gratis mantenendo la numerazione originale. La procedura è regolata da una circolare ministeriale del 20 febbraio 2002 e richiede un accertamento tecnico.

Il proprietario deve presentarsi alla Motorizzazione, che verifica il caso e invia la targa all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Se viene confermato un problema nei materiali o nel processo produttivo, la sostituzione avviene senza alcun costo. La differenza tra normale usura e difetto di fabbricazione può quindi far risparmiare una cifra considerevole, motivo per cui prima di pagare una reimmatricolazione vale la pena chiedere una verifica sull’origine del deterioramento.

Nel periodo di attesa può essere autorizzato un pannello provvisorio con la numerazione originaria. Realizzarlo per conto proprio senza le indicazioni necessarie, però, non è consentito.

Fonte: TecnoAndroid