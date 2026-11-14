Fine del mondo oggi? La previsione di von Foerster del 1960

Secondo un fisico, la fine del mondo sarebbe dovuta arrivare proprio oggi, venerdì 13 novembre 2026. A fissare questa data fu Heinz von Foerster, che nel 1960 pubblicò sulla rivista Science uno studio in cui sosteneva che entro questo giorno la sovrappopolazione avrebbe raggiunto il punto di rottura. La coincidenza ha un sapore particolare perché nelle stesse ore Microsoft sta ancora cercando di ripristinare i servizi dopo il blackout globale di ieri, che ha lasciato milioni di utenti senza accesso a Outlook e ad altri strumenti fondamentali. Non si tratta certo dell’apocalisse, ma il tempismo è curioso.

Il timore, a dire il vero, non era affatto inedito. Già nel 1798 l’economista inglese Thomas Malthus, uno dei primi a costruire modelli sulle dinamiche della popolazione, aveva previsto che una crescita demografica rapida avrebbe finito per esaurire le risorse alimentari, condannando l’umanità alla fame. Il suo ragionamento poggiava sull’idea di una crescita esponenziale, un’equazione che però funziona solo in condizioni molto specifiche, come quando gli scienziati coltivano batteri in laboratorio in un ambiente perfettamente controllato. Anche lì la crescita resta esponenziale per un certo periodo, poi si arresta.

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Il calcolo di von Foerster e l’errore di prospettiva

Le dinamiche della popolazione sono notoriamente complicate da calcolare, perché le variabili in gioco sono tantissime e il sistema è pieno di imprevisti. Nella sua analisi von Foerster misurò con precisione le tendenze passate, ma come Malthus diede per scontato che sarebbero proseguite più o meno invariate. Da qui la proiezione di una crescita umana destinata a correre senza sosta verso l’infinito. Secondo il fisico non saremmo morti di fame, perché l’ingegno umano avrebbe risolto il problema del cibo. Gli esseri umani, scrisse, sarebbero invece morti “schiacciati”.

All’epoca molti studiosi contestarono quella conclusione, liquidandola come “ridicola” e “palesemente assurda”. La popolazione mondiale infatti non continuò ad accelerare a ritmo esponenziale e il baby boom si esaurì appena qualche anno dopo la pubblicazione dello studio. “Ha colto il quadro giusto proprio nel momento in cui quel quadro smetteva di essere giusto” ha spiegato di recente Joel Cohen, biologo matematico della Rockefeller University e della Columbia University. “Il picco assoluto si è verificato all’inizio degli anni Sessanta”. Von Foerster non aveva previsto nemmeno gli effetti dell’allungamento della speranza di vita e del forte calo della mortalità infantile.

Eppure l’articolo venne citato moltissimo e ottenne una discreta attenzione mediatica. Lo storico Alan MacEachern della Western University ha osservato che l’idea della fine del mondo resistette anche perché le stime sulla popolazione futura si rivelarono molto accurate, almeno per un po’. Durante gli anni Settanta e Ottanta l’equazione di base produceva proiezioni migliori di quelle della maggior parte dei demografi. Solo intorno al 1993 quella precisione cominciò a vacillare e la popolazione globale iniziò a restare indietro rispetto alle previsioni, proprio perché il mondo aveva iniziato a fare ciò che von Foerster e i suoi colleghi raccomandavano. Oggi il tasso di natalità globale è poco meno della metà di quello del 1960.

Duemila anni di profezie mancate

Le previsioni apocalittiche hanno radici antichissime e risalgono almeno al I secolo d.C., quando una setta ascetica interpretò la rivolta ebraica contro i Romani, avvenuta tra il 66 e il 70, come il segnale dell’imminente arrivo del Messia. Anche la tradizione cristiana ha prodotto una lunga serie di profezie sbagliate sugli ultimi tempi. Tra i loro autori figura perfino Martin Lutero, convinto che il mondo sarebbe finito entro il 1600. Il ministro puritano Cotton Mather continuò invece ad aggiornare le sue date, indicando prima il 1697, poi il 1716 e infine il 1736. Probabilmente avrebbe proseguito se non fosse morto nel 1728.

Tra i casi più bizzarri spicca quello di Mary Bateman, una donna di Leeds che nel 1806 sostenne che la sua gallina deponeva uova con incisa la scritta “Cristo sta arrivando”. Era una truffa, perché Bateman incideva le uova con un inchiostro corrosivo e poi le reinseriva nelle galline.

Gli astrologi hanno contribuito con la loro buona dose di profezie, spesso legate a rari allineamenti planetari e comete, ma nemmeno gli scienziati ne sono rimasti immuni. Jacob Bernoulli, per esempio, riteneva che la Terra sarebbe stata distrutta da una cometa il 5 aprile 1719. Nel 1974 l’astrofisico John Gribbin firmò insieme a un collega The Jupiter Effect, libro che prevedeva diverse catastrofi causate dalla forza gravitazionale combinata dei pianeti allineati. In seguito Gribbin ha preso le distanze da quell’ipotesi.

Finora nessuna profezia sulla fine del mondo si è avverata. La prossima scadenza indicata da un nome illustre è il 2060, anno che secondo Isaac Newton avrebbe potuto segnare la fine di tutto. Alcune interpretazioni del Talmud parlano invece del 2129 o del 2239, mentre una lettura del Corano rimanda al 2280. Per la mistica Baba Vanga, infine, il mondo non finirà prima del 5078.

Fonte: TecnoAndroid