Oura compra Counsel Health per 625 milioni: medici e AI nell’app

Oura ha deciso di investire con decisione nella sanità digitale e lo ha fatto sapere nel giorno della presentazione dei risultati trimestrali, annunciando l’acquisizione di Counsel Health per 625 milioni di dollari, circa 540 milioni di euro. Non si tratta di un nome del tutto nuovo per chi utilizza l’anello smart dell’azienda finlandese, perché il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato dalla startup era già stato integrato nell’app di Oura nei mesi scorsi. Adesso quella collaborazione diventa qualcosa di molto più solido, con l’operazione che secondo le previsioni dovrebbe chiudersi entro la fine del 2026.

Counsel Health si presenta come una società di assistenza sanitaria primaria nata attorno all’intelligenza artificiale. Il funzionamento è piuttosto lineare. L’app elabora i dati sulla salute raccolti dai dispositivi indossabili e restituisce risposte e approfondimenti generati dall’AI, e quando serve la conversazione può proseguire con uno dei medici interni della società. Un passaggio dal digitale all’umano che è esattamente il cuore del progetto.

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Dispositivi indossabili, AI clinica e medici in carne e ossa

Il CEO di Oura, Tom Hale, ha spiegato che questa mossa rientra in un piano preciso, quello di mettere in collegamento i wearable, l’intelligenza artificiale clinica e l’accesso ai medici, partendo da ciò che emerge dai dati biometrici. Lo scopo è doppio, da una parte rispondere alle domande degli utenti e dall’altra seguire nel tempo eventuali condizioni già in corso. Il chatbot di Counsel Health permette infatti a chi possiede un anello Oura di entrare in contatto con un dottore vero direttamente dall’app, e nelle risposte ai quesiti medici attinge proprio alle informazioni registrate dal dispositivo.

Nel comunicato diffuso dalle due società il piano viene suddiviso in tre aree di intervento. La prima riguarda la prevenzione. La seconda è dedicata all’assistenza per problemi di salute acuti ed episodici, quelli che si presentano all’improvviso e richiedono una risposta in tempi brevi. La terza punta invece sulle cure specialistiche e croniche, con un’attenzione particolare a temi come la salute riproduttiva e quella cardiometabolica. Un perimetro ampio, che va ben oltre il semplice monitoraggio del sonno o dell’attività fisica per cui l’anello è diventato famoso.

Cosa cambia per Counsel Health e per il suo team

Il CEO di Counsel Health, Muthu Alagappan, ha fatto sapere che l’intenzione è anche quella di ampliare la rete di medici disponibili su richiesta, oggi composta da circa 50 persone. Con l’accordo tutti i 70 dipendenti della startup entreranno a far parte di Oura e lo stesso Alagappan assumerà un nuovo ruolo, quello di responsabile dell’intelligenza artificiale clinica dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid