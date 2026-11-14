Occhiali smart Apple nel 2027? L’indizio arriva da un fornitore

Gli occhiali smart di Apple potrebbero debuttare nel 2027 e a lasciarlo intendere non è stata l’azienda californiana ma un fornitore cinese, durante la presentazione dei propri conti trimestrali. Un dettaglio curioso, perché arriva proprio mentre le montature intelligenti si vendono bene e la gente le indossa senza più suscitare sorrisi ironici. In questo mercato sempre più affollato manca però un volto noto, quello con la mela, che continua a non farsi vedere.

Basta dare un’occhiata alla concorrenza per capire quanto il settore si sia mosso. I modelli più semplici di Meta vanno ormai a ruba, mentre Google, Samsung e Xiaomi hanno già pronte le loro proposte. La promessa è praticamente identica per tutti quanti. Si tratta di dispositivi che ascoltano, filmano e rispondono, così che il telefono possa restare tranquillamente in tasca a farsi gli affari suoi.

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Due anni di indiscrezioni e un video nascosto nel codice

Apple nel frattempo tace. Da due anni circolano voci su occhiali senza display e su auricolari capaci di osservare ciò che li circonda. Alcuni sviluppatori hanno persino scovato, nel codice di una versione preliminare del sistema, un breve video in cui questi prodotti fanno la loro comparsa. Più fonti sostengono inoltre che i tempi per gli AirPods con fotocamera si sarebbero accorciati rispetto alle previsioni iniziali. Da Cupertino, come prevedibile, non è arrivata nessuna conferma ufficiale su nessuno dei due progetti.

Il fornitore cinese che ha parlato un po’ troppo

La novità più interessante è spuntata da una sala riunioni lontana dai riflettori. Un’azienda cinese specializzata nell’assemblaggio elettronico ha dichiarato, durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre, di lavorare ai progetti degli occhiali e dei nuovi auricolari smart della casa della mela. Il suo mestiere ruota attorno alla saldatura di precisione e al controllo con visione industriale, e secondo il management questa collaborazione porterà benefici concreti all’impresa.

Il portafoglio ordini della società è già ricco di commesse legate a semiconduttori, comunicazioni ottiche e data center. Le macchine per la termocompressione dovrebbero cominciare a generare ricavi veri e propri nel 2027. Su tutto il resto però regna il silenzio. Non sono emerse specifiche tecniche e nemmeno i volumi dei contratti, per non parlare di una data di uscita che resta del tutto avvolta nel mistero. Per essere una soffiata, è decisamente avara di dettagli.

Fotocamere negli AirPods ancora da dimostrare, occhiali più definiti

Conviene comunque non correre troppo con l’entusiasmo. Il fornitore cita genericamente nuovi auricolari smart e non accenna mai alla presenza di sensori fotografici, quindi l’ipotesi degli AirPods capaci di vedere rimane per ora legata alle sole indiscrezioni. Sugli occhiali invece il quadro appare un po’ più corposo, almeno sulla carta. Le fonti li descrivono privi di schermo nelle lenti ma dotati di microfoni e altoparlanti. Apple punterebbe a presentarli nel 2027 per poi metterli in vendita nel corso dello stesso anno.

All’assistente vocale verrebbe affidato il compito di tradurre un cartello o di raccontare la storia del monumento incrociato lungo la strada, un po’ come una guida turistica che sussurra all’orecchio. Ed è proprio qui che si concentra il nodo principale dell’intera operazione, perché Siri per reggere una promessa del genere ha ancora parecchia strada da percorrere.

Fonte: TecnoAndroid