Synology: telecamera di sicurezza bullet 4K con AI per le aziende

La nota azienda dedicata allo sviluppo di soluzioni di sicurezza nello specifico di telecamere ha recentemente annunciato un nuovo modello a proiettile dedicato specificatamente alla sicurezza aziendale, si tratta nello specifico di una telecamera ad alta risoluzione, 4K, che implementa al proprio interno delle soluzioni di intelligenza artificiale, pensate per migliorare le prestazioni in termini di sicurezza offerte dal prodotto, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

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Caratteristiche al top

La telecamera in questione è pensata per offrire immagini nitide, pulite e anche di ottima qualità in condizioni di scarsa illuminazione, non a caso al suo interno è presente un sensore “starlight” da 1/1,8 pollici e 8 MP ovvero 3.840 × 2.160 pixel con registrazioni a 30 fps, lenti zoom con f variabile 4,38 – 9,33 mm e angolo visivo orizzontale da 112,1° a 47,5°, a fare la differenza sono sicuramente le dimensioni del sensore decisamente importanti e la tecnologia di illuminazione bianca/IR, questa combinazione di elementi consente all’immagine di essere assolutamente nitida anche in condizioni di scarsa illuminazione, per di più la telecamera gode delle certificazioni IP 66, IP 67 e IK 10.

Ovviamente all’interno di questa telecamera abbiamo numerose caratteristiche garantite dall’intelligenza artificiale, dal momento che quest’ultima riesce in autonomia a rilevare determinati eventi e allo stesso tempo a rilevare: fumo, targhe e persone, e riesce a indicare il numero di persone e veicoli rilevati, come se non bastasse, gode anche delle tecnologie di rilevazione intrusioni, Instant Search e Auto Tracking.

Ovviamente la fotocamera garantisce tutto il necessario per non essere violabile dal momento che gode della crittografia end to end e anche della registrazione continua su micro SD anche quando la corrente viene staccata, la telecamera sarà disponibile fin da subito sebbene la società non abbia ancora dichiarato il prezzo ufficiale di vendita, ovviamente viste le caratteristiche si tratta di una soluzione dedicata alle aziende con un livello di sicurezza decisamente elevato.