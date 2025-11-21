D-Link pensa alla sicurezza domestica con una nuova telecamera

Nel settore della sicurezza domestica, l’ingresso della DCS-6100LHV2 segna un passaggio interessante per il mercato delle telecamere Wi-Fi di fascia accessibile. Il dispositivo arriva in un momento in cui l’attenzione verso il monitoraggio degli ambienti interni continua a crescere e si inserisce come proposta mirata a chi cerca un sistema essenziale, immediato e poco ingombrante. Il produttore presenta tale telecamera come una soluzione pensata per garantire controllo costante senza richiedere infrastrutture complesse o installazioni specialistiche. La telecamera punta su un design compatto, con dimensioni ridotte e un peso di soli 65 grammi. Una caratteristica che sembra rispondere alla necessità di collocare i dispositivi in punti discreti o difficili da raggiungere. Il centro tecnico è un sensore Full HD da 2 MP da 1/2.9″. Dotato di apertura f/2.4 e di un angolo di visione pari a 120°. A garantire continuità nella registrazione contribuisce anche la visione notturna fino a cinque metri.

Nuova telecamera Wi-Fi i D-Link: ecco i dettagli

Oltre al video, il produttore ha incluso un sistema audio completo. Microfono, altoparlante e funzioni di rilevamento dei suoni lavorano insieme per attivare e arricchire le registrazioni. L’audio bidirezionale permette, inoltre, di comunicare direttamente tramite app con chi si trova nell’area ripresa. Per l’archiviazione delle clip, è possibile scegliere tra una scheda microSD fino a 256 GB o il cloud mydlink. Il piano gratuito supporta fino a tre telecamere e conserva i video per 24 ore. Mentre un abbonamento annuale estende la durata fino a 90 giorni. Non manca la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant/Gemini, elemento che inserisce la telecamera negli ecosistemi smart home più diffusi.

Con il supporto del kit di montaggio, la telecamera può essere fissata alla parete o posizionata su superfici piane. Il collegamento avviene tramite il cavo USB incluso, lungo 1,5 metri. La procedura guidata prevede l’associazione con l’app mydlink tramite QRCode e l’inserimento delle credenziali Wi-Fi. Una volta attiva, la gestione può essere effettuata sia dall’app sia dal portale web. Con la possibilità di creare zone di rilevamento, ricevere notifiche push, programmare orari di funzionamento e integrare l’automazione con altri dispositivi della stessa marca. Durante la visione in diretta, il ritardo medio della trasmissione si attesta intorno ai due secondi. Il dispositivo di D-Link è già disponibile sul mercato italiano al prezzo consigliato di 39,90 euro.