Sword of the Sea verso Xbox: spunta la scheda sullo Store

Una pagina ufficiale apparsa senza alcun preavviso su Xbox Store lascia pochi dubbi sul fatto che Sword of the Sea sia in arrivo anche su Xbox Series X|S. Nessun annuncio è stato ancora diffuso, né dagli sviluppatori né da Microsoft, eppure la scheda dedicata al gioco è già consultabile da chiunque. Un segnale piuttosto chiaro, che fa pensare a informazioni ufficiali in arrivo nel giro di poco tempo.

Per il momento il titolo non risulta disponibile e non può essere acquistato. L’unico pulsante attivo è quello che consente di aggiungerlo alle preferenze, un dettaglio che da solo direbbe ben poco. A rendere tutto più interessante è invece il resto della pagina, che riporta tutte le voci tipiche di un prodotto destinato a debuttare sulle console Microsoft. L’idea, a questo punto, è che un annuncio vero e proprio con tanto di data di uscita su Xbox possa arrivare a breve, magari accompagnato da qualche dettaglio in più sulla versione.

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Una versione nativa per le console di Microsoft

Scorrendo la scheda saltano subito all’occhio diversi elementi degni di nota. Sword of the Sea compare con l’etichetta ottimizzato per Xbox Series X|S, una dicitura che fa pensare a un lavoro specifico sulla piattaforma e non a un semplice adattamento. Accanto a questa indicazione trovano spazio il supporto a 11 lingue, gli obiettivi Xbox e i salvataggi nel cloud, oltre ad altre informazioni che puntano tutte nella stessa direzione.

Messi insieme, questi indizi suggeriscono l’esistenza di una versione nativa pensata appositamente per le macchine di casa Redmond. Chi gioca su Xbox e finora non ha potuto provare questa avventura potrebbe quindi avere presto l’occasione di farlo, con tutte le funzioni a cui l’ecosistema Microsoft ha abituato i suoi utenti.

Il nuovo viaggio firmato Giant Squid

Per chi non lo conoscesse, Sword of the Sea è il nuovo e affascinante action adventure di Giant Squid, studio tornato in scena dopo Abzu, The Pathless e Journey con un’altra produzione dall’atmosfera davvero unica. Il gioco porta a esplorare un mondo meraviglioso, una sorta di incontro tra il mare e il deserto, spostandosi a bordo di una tavola fluttuante che ricorda molto da vicino quella da surf.

Lanciato lo scorso anno e reso disponibile fin dal debutto anche nel catalogo di PS Plus Extra e Premium, il titolo si presenta come uno splendido viaggio che scommette quasi tutto sull’estetica e sulla capacità di stimolare i sensi. Più che un videogioco nel senso classico del termine, somiglia a una particolare forma di espressione artistica. Una scelta che non stupisce più di tanto, visto che la voglia di spingere il medium sul fronte audiovisivo e di sperimentare nuove possibilità di interazione rappresenta da sempre il tratto distintivo dei lavori del team.

Tempo fa era circolata anche l’ipotesi di un’acquisizione dello studio da parte di Sony, voce che però non ha mai ricevuto alcuna conferma. Il recente avvistamento di Sword of the Sea su Xbox Series X|S allontana ulteriormente questo scenario, mentre si attendono notizie ufficiali sull’arrivo del gioco sulle console Microsoft.

Fonte: TecnoAndroid