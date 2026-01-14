Switch 2 parte forte ma rallenta subito

1,4K Quando Nintendo ha stappato lo champagne a giugno 2025 per festeggiare il lancio della Switch 2, nessuno si sarebbe aspettato che il brindisi di Capodanno avrebbe avuto un retrogusto così amaro. I numeri iniziali parlavano chiaro, anzi, urlavano: 3,5 milioni di console vendute in soli quattro giorni e un traguardo di 10 milioni tagliato in meno di metà anno. Sembrava la ricetta per il successo perfetto, la conferma che il mondo non vedeva l’ora di mettere le mani sul nuovo gioiello di Kyoto. Eppure, superata la fiammata iniziale dei fan più accaniti, la console si è scontrata con un muro che nemmeno Mario con un fungo gigante riuscirebbe a abbattere facilmente.