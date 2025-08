Nintendo Switch 2, un successo mondiale

Nintendo Switch 2 sta vivendo un debutto da record. In meno di due mesi, la nuova console della casa di Kyoto ha già superato quota sei milioni di unità vendute a livello mondiale. Lanciata con un’unica grande esclusiva, Mario Kart World, la console ha rapidamente conquistato i giocatori, superando persino le aspettative iniziali dell’azienda. Fino a poche settimane fa reperirla non era semplice. In quanto ogni nuova scorta andava esaurita in poche ore, ma oggi la situazione sembra più stabile.

Nintendo prudente nonostante i traguardi

Il successo della Switch2 è stato trainato proprio dal nuovo capitolo della saga di corse. In un solo mese Mario Kart World ha venduto 5,63 milioni di copie, avvicinandosi quasi alle unità complessive della console. Nintendo ha comunicato di aver distribuito complessivamente 8,67 milioni di giochi, precisando che molti utenti hanno acquistato la console e il titolo separatamente, nonostante il bundle ufficiale. Un risultato che conferma la forte attesa dei fan, rimasti fedeli al marchio anche dopo otto anni dall’uscita della prima Switch.

Nonostante il lancio brillante, Nintendo mantiene una strategia cauta. L’azienda punta a raggiungere 15 milioni di Switch 2 vendute entro marzo 2026, una stima giudicata prudente dagli analisti. Serkan Toto, CEO di Kantan Games, ritiene che l’obiettivo sarà facilmente raggiunto, complice l’arrivo di titoli come Leggende Pokémon Z-A, previsto per ottobre e già disponibile in bundle con la nuova console.

Anche il confronto con la concorrenza è importante. PlayStation 5 aveva spedito 3,4 milioni di unità nel primo mese, toccando 4,5 milioni dopo sette settimane. Va ricordato, però, che allora la crisi dei chip limitava le forniture. Intanto la prima generazione di Switch continua a vendere, con 0,98 milioni di pezzi nel trimestre, raggiungendo 153,1 milioni di unità totali, a un passo dal record assoluto di Nintendo DS. I prossimi mesi diranno se potrà spingersi oltre, sostenuta dall’entusiasmo dei giocatori e dal tradizionale picco natalizio.