Swift 2026: la NASA testa la manutenzione dei satelliti in orbita

Quando si parla della storia di Swift, viene naturale pensare a un veterano che ha passato vent’anni a scrutare il cielo senza mai prendersi una pausa. È uno di quei satelliti che non fanno rumore, non finiscono nei titoli dei giornali ogni giorno, ma che hanno cambiato il modo in cui guardiamo l’universo. Dal 2004 intercetta lampi di raggi gamma che durano meno di un battito di ciglia e riesce comunque a trasformarli in informazioni preziosissime. Eppure, ora che la sua orbita sta cedendo più velocemente del previsto, ci si ritrova a parlare di lui un po’ come si farebbe con un vecchio amico: “che facciamo adesso? Lo lasciamo andare o proviamo a dargli ancora un po’ di tempo?”.

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Katalyst + Swift: il primo passo verso riparazioni spaziali reali

La NASA ha scelto la seconda strada, e non in modo timido. Anziché mettere Swift nella lista delle missioni destinate al pensionamento, ha deciso di coinvolgere una piccola azienda dell’Arizona, Katalyst Space Technologies, e affidarle un compito che fino a qualche anno fa avrebbe fatto sorridere anche i più ottimisti. L’idea è semplice solo in teoria: raggiungere Swift, agganciarlo e spingerlo più in alto, come si farebbe con un satellite appena lanciato, non con uno che ha superato abbondantemente la maggiore età. È un intervento che assomiglia a un gesto di cura, e allo stesso tempo apre una finestra enorme sul futuro dei servizi in orbita.

La discesa di Swift, va detto, non è stata esattamente una sorpresa, ma l’aumento dell’attività solare l’ha accelerata in modo inatteso. Normalmente un satellite in questa situazione seguirebbe un rientro controllato, con tutti i protocolli del caso. Questa volta, però, la NASA ha preferito trasformare un problema in un test: vedere se è davvero possibile assistere e riparare veicoli in orbita, senza doverne lanciare di nuovi ogni volta. È un approccio più rapido, più flessibile e — dettaglio non da poco — anche più economico, grazie ai fondi del programma SBIR che permettono di muoversi senza anni di burocrazia.

Quello che rende tutto ancora più interessante è il rapporto che la comunità scientifica ha con Swift. Non è un semplice telescopio: è il primo che “sente” quando accade qualcosa di violento e improvviso nell’universo. È lui che fa scattare l’allarme, che coordina gli altri osservatori, che indica dove puntare gli strumenti. Sostituirlo oggi non sarebbe solo costoso, ma anche rischioso dal punto di vista scientifico. Ed è proprio questo che rende l’idea di prolungargli la vita così affascinante.

Se l’operazione dovesse riuscire nel 2026, aprirebbe una strada completamente nuova. Potrebbe diventare normale pensare ai satelliti come a mezzi riparabili, assistibili, aggiornabili, esattamente come si fa con le navi o gli aerei. Vorrebbe dire meno detriti nello spazio e missioni più longeve, una rivoluzione silenziosa ma potentissima. Nel frattempo Swift continua il suo lavoro, fedele come sempre, supportato da una collaborazione internazionale che unisce Stati Uniti, Regno Unito e Italia. In fondo, è difficile immaginare che la NASA voglia lasciarlo andare senza aver tentato davvero tutto il possibile.