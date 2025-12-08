Supercomputer AI da 314 petaflop in arrivo dal Messico

Nel centro della strategia tecnologica messicana emerge un progetto destinato a cambiare il panorama del supercalcolo in America Latina. Coatlicue, il supercomputer che inizierà a essere costruito nel 2026, promette una capacità di 314 petaflop. Un livello che moltiplica per oltre cento la potenza attuale del Paese, ferma a 2,3 petaflop. Il sistema prende il nome dalla divinità della Terra della tradizione messicana. Un simbolo che riflette le ambizioni del governo di creare una piattaforma in grado di gestire applicazioni avanzate di intelligenza artificiale, simulazioni scientifiche complesse e analisi di enormi quantità di dati. José Merino, coordinatore dell’Agenzia per la Trasformazione Digitale, sottolinea che Coatlicue sarà sette volte più potente del supercomputer più avanzato del Brasile. Anche se resta lontano dai giganti statunitensi come El Capitán, che raggiunge 1,809 exaflop.

Presentato Coatlicue il supercomputer ideato in Messico

La costruzione dell’impianto, il cui sito sarà deciso da un comitato a gennaio 2026, prevede un investimento di 6 miliardi di pesos. L’architettura del supercomputer comprenderà circa 14.480 GPU distribuite in 7.500 chassis, alloggiati in circa 200 cabinet dotati di raffreddamento a liquido e connettività ad alta velocità. Tale infrastruttura diventerà il fulcro del National Supercomputing Cluster, oggi limitato a 9,45 petaflop e 10.000 terabyte di capacità di archiviazione.

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Uno degli obiettivi principali è sviluppare capacità nazionali nello sviluppo di modelli linguistici, agenti virtuali e strumenti di AI per le istituzioni pubbliche. Il governo punta a ridurre la dipendenza da piattaforme esterne, considerata un rischio strategico. E non è tutto. Coatlicue avrà impatti concreti in settori strategici. In agricoltura, consentirà di elaborare milioni di immagini satellitari per monitorare siccità, irrigazione e anomalie colturali. Nel campo sanitario, sarà in grado di gestire grandi set di dati genomici e bibliografici, aprendo nuove possibilità di ricerca e analisi.

Se le premesse verranno rispettate, Coatlicue trasformerà il Messico in uno dei principali attori del calcolo ad alte prestazioni. Rafforzando il ruolo dell’AI e del supercalcolo come strumenti centrali di competitività, sicurezza e innovazione scientifica.